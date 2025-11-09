देश में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, गुजरात ATS ने ISIS के 3 टेररिस्ट को किया गिरफ्तार

यूपी के रहने वाले हैं 2 आतंकी

शुरुआती जांच में पता चला है कि पकड़े गए 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं, तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। यह तीनों मिलकर देश की कई जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। तीनों आतंकी हथियार लेने के लिए गुजरात पहुंचे थे।

ATS ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा

गुजरात ATS को मिली जानकारी के अनुसार, तीनों आतंकी दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। आज दोपहर 1 बजे गुजरात ATS प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतंकियों से जुड़ी जानकारी दे सकती है।