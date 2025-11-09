Language
    देश में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, गुजरात ATS ने ISIS के 3 टेररिस्ट को किया गिरफ्तार

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:24 AM (IST)

    Gujarat ATS arrested 3 Terrorists: गुजरात एटीएस ने गांधीनगर के अडालज से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध आईएसआईएस से मिला है। यह सभी आरोपी देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। एटीएस को आतंकी साजिश की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कर इन आरोपियों को पकड़ा गया।  

    गुजरात ATS ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। आतंकवाद के खिलाफ गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गांधीनगर के अडालज से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी आतंकी गतिविधियों से जुड़े थे और उनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS से भी मिला है।

    गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को अडालज में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने की सूचना मिली थी। मुखबरी के आधार पर ATS ने इलाके में छापेमारी की, जिसके बाद 3 आरोपियों को धर दबोचा गया।

     

    यूपी के रहने वाले हैं 2 आतंकी

    शुरुआती जांच में पता चला है कि पकड़े गए 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं, तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। यह तीनों मिलकर देश की कई जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। तीनों आतंकी हथियार लेने के लिए गुजरात पहुंचे थे।

    ATS ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा

    गुजरात ATS को मिली जानकारी के अनुसार, तीनों आतंकी दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। आज दोपहर 1 बजे गुजरात ATS प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतंकियों से जुड़ी जानकारी दे सकती है।

    गुजरात ATS ने बयान जारी करते हुए कहा-

    3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों पिछले साल से ही पुलिस की रडार पर थे। उन्हें हथियार सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। यह सभी देश के अलग-अलग हिस्सों में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे।

    3 महीने में पकड़े गए 12 आतंकी

    बता दें कि इससे पहले गुजरात ATS ने अल-कायदा के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक महिला को बेंगलुरु से पकड़ा गया था। आरोपी महिला समा परवीन का कनेक्शन पाकिस्तान से मिला था। इसके अलावा 23 जुलाई को भी गुजरात ATS ने अल-कायदा से जुड़े 4 आतंकियों को धर दबोचा था।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

