जम्मू-कश्मीर: आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद आर्मी का एक्शन, 10 जगहों पर चलाया सर्च ऑपरेशन

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। श्रीनगर शहर सहित कश्मीर के 6 जिलों में तलाशी ली जा रही है। एक आतंकी मॉड्यूल में पहचाने गए संदिग्धों के 10 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है, जो आतंकवादियों में भर्ती के उद्देश्य से आतंकवाद और कट्टरपंथ का महिमामंडन कर रहे हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।