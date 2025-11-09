Language
    जम्मू-कश्मीर: आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद आर्मी का एक्शन, 10 जगहों पर चलाया सर्च ऑपरेशन

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:25 AM (IST)

    काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने कश्मीर के कई जिलों में तलाशी अभियान शुरू किया है। श्रीनगर सहित छह जिलों में संदिग्ध आतंकवादियों से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यह कार्रवाई आतंकवाद और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले एक आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ है, जो युवाओं को भर्ती करने के उद्देश्य से काम कर रहा था।

    जम्मू-कश्मीर: आतंकवादियों के ठिकानों पर सुरक्षाबलों का बड़ा तलाशी अभियान

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। श्रीनगर शहर सहित कश्मीर के 6 जिलों में तलाशी ली जा रही है। एक आतंकी मॉड्यूल में पहचाने गए संदिग्धों के 10 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है, जो आतंकवादियों में भर्ती के उद्देश्य से आतंकवाद और कट्टरपंथ का महिमामंडन कर रहे हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

    समाचार एजेंसी एएनआई की इनपुट के साथ।