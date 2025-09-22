GST में कटौती से कैसे बढ़ेगी मिडिल क्लास की इनकम? अमित शाह ने समझाया पूरा गणित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीबों युवाओं किसानों और महिलाओं की सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इन सुधारों से मध्यम वर्ग की आय बढ़ेगी बचत में वृद्धि होगी और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम कम होंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीबों, युवाओं, किसानों व महिलाओं की सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। सोमवार से लागू ये नए सुधार भारत की वृद्धि की गति को और तेज करेंगे और देश को दुनिया का सबसे समृद्ध देश बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे।

केंद्रीय मंत्री शाह ने 'जीएसटी बचत उत्सव' हैशटैग के साथ एक्स पर अंग्रेजी व हिंदी में कहा, 'नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफाॉर्म्स'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रमाण हैं।' अतिरिक्त आय बढ़ने का दावा उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से मोदी सरकार मध्यम वर्ग की आय को बढ़ाने के लिए कई अवसर खोल रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि उनकी बचत लगातार बढ़े। दैनिक आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और शैक्षणिक सामग्रियों पर जीएसटी दरों में भारी कमी से उनकी अतिरिक्त आय बढ़ेगी और उन्हें और अधिक बचत करने के लिए प्रेरित करेगी।

शाह ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की सभी माताओं और बहनों के लिए मोदी सरकार का उपहार है, जो सोमवार से नवरात्रि के शुभ अवसर पर शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा, 'जीएसटी सुधार के संबंध में पीएम मोदी का वादा पूरे देश में लागू किया गया है। इसमें 390 से अधिक वस्तुओं पर करों में ऐतिहासिक कमी की गई है।'