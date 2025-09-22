Language
    GST में कटौती से कैसे बढ़ेगी मिडिल क्लास की इनकम? अमित शाह ने समझाया पूरा गणित

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:15 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीबों युवाओं किसानों और महिलाओं की सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इन सुधारों से मध्यम वर्ग की आय बढ़ेगी बचत में वृद्धि होगी और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम कम होंगे।

    मध्यम वर्ग की आय को बढ़ाने के लिए बताया जरूरी कदम (फोटो: पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीबों, युवाओं, किसानों व महिलाओं की सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। सोमवार से लागू ये नए सुधार भारत की वृद्धि की गति को और तेज करेंगे और देश को दुनिया का सबसे समृद्ध देश बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे।

    केंद्रीय मंत्री शाह ने 'जीएसटी बचत उत्सव' हैशटैग के साथ एक्स पर अंग्रेजी व हिंदी में कहा, 'नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफाॉर्म्स'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रमाण हैं।'

    अतिरिक्त आय बढ़ने का दावा

    उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से मोदी सरकार मध्यम वर्ग की आय को बढ़ाने के लिए कई अवसर खोल रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि उनकी बचत लगातार बढ़े। दैनिक आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और शैक्षणिक सामग्रियों पर जीएसटी दरों में भारी कमी से उनकी अतिरिक्त आय बढ़ेगी और उन्हें और अधिक बचत करने के लिए प्रेरित करेगी।

    शाह ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की सभी माताओं और बहनों के लिए मोदी सरकार का उपहार है, जो सोमवार से नवरात्रि के शुभ अवसर पर शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा, 'जीएसटी सुधार के संबंध में पीएम मोदी का वादा पूरे देश में लागू किया गया है। इसमें 390 से अधिक वस्तुओं पर करों में ऐतिहासिक कमी की गई है।'

    सामानों के दाम होंगे कम

    उन्होंने कहा, 'खाद्य और घरेलू सामान, घर निर्माण और सामग्री, ऑटोमोबाइल, कृषि, सेवाएं, खिलौने, खेल, हस्तशिल्प, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, बीमा आदि के क्षेत्रों में जीएसटी में अभूतपूर्व राहत नागरिकों के जीवन में खुशी लाएगी और उनकी बचत भी बढ़ाएगी। कई डेयरी उत्पादों पर जीएसटी को शून्य करना, या साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बालों का तेल, शैम्पू जैसी दैनिक वस्तुओं पर अभूतपूर्व कमी, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने हर घर में खुशी का उपहार लाया है।'

    किसान कृषि उपकरण व उर्वरक क्षेत्र में जीएसटी में कमी से उत्साहित हैं और अब नागरिकों को वाहन खरीदने के लिए भी अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। आप भी दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

