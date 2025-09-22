GST New Rates List: दूध-दही से टीवी-कार तक... आज से 295 चीजें होंगी सस्ती, सरकार का बड़ा उपहार

नवरात्र के पहले दिन से 295 रोजमर्रा के आइटम सस्ते होंगे। खाद्य वस्तुओं से लेकर टीवी एसी दोपहिया वाहन कार कपड़े और जूते तक पर GST कम होने से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। किसानों को खाद और कृषि उपकरणों पर GST घटने से फायदा होगा। खुदरा कारोबारियों को नवरात्र से दिसंबर तक बिक्री में 20% तक वृद्धि का अनुमान है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नवरात्र के पहले दिन सोमवार से रोजमर्रा से जुड़े 295 आइटम सस्ते होने जा रहे हैं। इन आइटम में खाद्य वस्तुओं के साथ जगने से लेकर सोने तक की विभिन्न वस्तुएं शामिल हैं। मध्यम वर्ग की आकांक्षा से जुड़ी टीवी, एसी, दोपहिया, कार, अच्छे कपड़े-जूते, दवा सब कुछ अब पहले की तुलना में सस्ते दाम पर मिलेंगे।

किसानों व कारोबारियों को भी जीएसटी मे होने वाले इस बदलाव से राहत मिलने जा रही है। खाद और कृषि उपकरणों पर जीएसटी में कमी से किसान की खेती की लागत तो छोटे उद्यमियों की निर्माण लागत में कमी आएगी। जीएसटी में इस कमी से नवरात्र से लेकर दिसंबर तक सभी प्रकार के आइटम की बिक्री में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का अनुमान है जिससे खुदरा कारोबारियों को लाभ मिलेगा।

किन सेक्टर को मिलेगा लाभ खाद्य वस्तुएं

कृषि संबंधी

टेक्सटाइल

दवा

शिक्षा

आम आदमी से जुड़ी चीजें

उपभोक्ता वस्तुएं

फुटवियर आइटम

मशीनरी

कार

स्कूटर जीएसटी को लेकर क्या है खास अब मुख्य रूप से सिर्फ दो स्लैब पांच और 18। एक 40 प्रतिशत का भी स्लैब होगा जिनमें गुटका, जर्दा, सिगरेट जैसे आइटम के साथ 1200 सीसी या चार मीटर से अधिक लंबी बड़ी कारें शामिल कई बड़ी कार पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगने के बाद भी राहत मिलेगी क्योंकि अभी उन पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 22 प्रतिशत सेस लगता हैकुल 453 आइटम पर जीएसटी दरें बदल रही हैं। 413 आइटम पर जीएसटी दरें कम की गई, इनमें 295 आइटम रोजमर्रा से जुड़े40 आइटम पर जीएसटी दरें बढ़ाई गईं

257 आइटम पर आज से 12 प्रतिशत की 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 38 आइटम पर 12 प्रतिशत की जगह आज से शून्य जीएसटी लगेगा। 58 आइटम पर 18 प्रतिशत की जगह आज से 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगातीन आइटम पर पांच प्रतिशत की जगह आज से 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।