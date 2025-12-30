फूड, बैगेज हेल्प और रिफंड... फ्लाइट कैंसिल होने पर मिलेंगी ये सुविधाएं, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार को कम विजिबिलिटी के कारण बड़ा असर पड़ा, जहां सैकड़ों यात्री परेशान हुए। कोहरे की वजह से उड़ानें देरी से चल रही हैं, कई रद हो गईं और कुछ को दूसरे एयरपोर्ट पर भेजना पड़ा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तुरंत कदम उठाते हुए एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखें।

मंत्रालय ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति पहले से चेक करें, एयरलाइन से संपर्क बनाए रखें और एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय रखें। मंत्रालय का कहना है कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सबसे ऊपर है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का बुरा हाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को कोहरे की वजह से 118 फ्लाइट्स रद कर दी गईं। इसमें 60 आने वाली और 58 जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। इसके अलावा 16 उड़ानें दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट की गईं और करीब 130 उड़ानें देरी से चलीं है। सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, जिससे ऑपरेशंस प्रभावित हुए।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, सिर्फ CAT III सुविधा वाली उड़ानें ही कम विजिबिलिटी में चल सकती हैं, बाकी प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि सभी ऑपरेशंस सामान्य हैं, लेकिन गैर-CAT III उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।

एयरलाइंस को सख्त हिदायतें नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों की सुविधा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें। इनमें समय पर उड़ान की जानकारी देना, देरी होने पर भोजन उपलब्ध कराना, रद होने पर दोबारा बुकिंग या पूरा रिफंड देना, समय पर चेक-इन करने वाले को बोर्डिंग से इनकार न करना, सामान की सुविधा और शिकायतों का जल्द निपटारा शामिल है। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और भलाई सबसे अहम है। वे पूरी स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं।

एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने भी यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। प्रभावित एयरपोर्ट्स पर सहायता टीमें तैनात की गई हैं, जो जमीन पर यात्रियों की मदद कर रही हैं। AAI ने कहा कि कोहरे की वजह से उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए यात्री अपनी एयरलाइन से संपर्क में रहें और एयरपोर्ट आने में ज्यादा समय रखें।