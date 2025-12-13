मेसी के कार्यक्रम में अराजकता पर राज्यपाल ने जताई नाराजगी, खेल-प्रेमियों के लिए बताया काला दिन

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने शनिवार को कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के सम्मान समारोह के दौरान अराजकता व कुप्रबंधन पर हैरानी जताते हुए अपनी गहरी नाराजगी जताईं।

राज्यपाल ने इस दिन को कोलकाता के खेल-प्रेमियों के लिए एक काला दिन बताया। लोक भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राज्यपाल मेसी के दौरे के दौरान साल्टलेक स्टेडियम में कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में प्रबंधन और योजना की भारी कमी के कारण हुई अफरा-तफरी से हैरान हैं।

बताया काला दिन बयान में कहा गया कि हालांकि इस स्थिति के लिए कार्यक्रम के आयोजक पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, लेकिन पुलिस भी सरकार, लोगों और मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, को निराश किया और अव्यवस्था को लेकर जरूरी कदम उठाने में नाकाम रही है। राज्यपाल के हवाले से कहा गया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण, इस दिन को कोलकाता के खेल-प्रेमी लोगों के लिए एक काला दिन कहा जा सकता है।

इसके अलावा राज्यपाल ने राज्य सरकार को कई निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें कार्यक्रम के आयोजकों को अविलंब गिरफ्तार करने, टिकट खरीदने वालों को पैसा वापस करने और स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए आयोजकों पर जुर्माना लगाने की बात शामिल है।

एसओपी बनाने के लिए कहा उन्होंने पूरी घटना की न्यायिक जांच की भी मांग की और उन पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया जिन्होंने आवश्यक सावधानी नहीं बरती। राज्यपाल ने भविष्य में ऐसी बड़ी सभाओं व कार्यक्रमों के लिए सुचारू संचालन और कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने को भी कहा।

साथ ही राज्यपाल ने कहा कि भविष्य में ऐसे आयोजन के दौरान रैफ को तैयार रखना चाहिए। दर्शकों के लिए बीमा की भी बात कही, जिसका प्रीमियम आयोजकों द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने मेसी को देखने के लिए महंगी टिकट पर भी हैरानी जताई। इसको लेकर उन्होंने राज्य सरकार से पहले ही एक रिपोर्ट मांगी है।

राज्यपाल ने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला और दुखद है कि कुछ निजी प्रायोजकों ने मेसी के नाम का इस्तेमाल किया और आम आदमी के मेसी के प्रति अपार प्यार और सम्मान की कीमत पर जल्दी पैसा कमाने के लिए उन्हें एक वस्तु बना दिया।