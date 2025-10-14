Language
    'बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं', मेडिकल छात्रा से गैंगरेप पर बोले राज्यपाल बोस 

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अस्पताल जाकर पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई और न्याय का भरोसा दिलाया। पुलिस ने पांचवें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना पर राज्य सरकार की आलोचना की है।

    Hero Image

    बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। (फाइल फोटो)

    जागरण टीम, कोलकाता/दुर्गापुर। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अस्पताल जाकर डॉक्टरों से पीड़िता की स्थिति जानी और उसके माता-पिता से मुलाकात की।

    इसके बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत में घटना पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बंगाल अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए बंगाल को सुरक्षित बनाने के लिए एक दूसरा पुनर्जागरण आवश्यक है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

    माता-पिता को दिया न्याय दिलाने का भरोसा

    राज्यपाल ने पीड़िता के माता-पिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बोस ने कहा कि उन्होंने पहले ही घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मांग ली है। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने पांचवें आरोपित सफीकुल शेख को भी गिरफ्तार कर लिया है।

    आरोपितों से की जा रही पूछताछ

    पुलिस ने सोमवार को दो आरोपितों शेख नसीरुद्दीन और सफीकुल शेख को कोर्ट में पेश कर नौ दिनों की रिमांड पर लिया, जबकि अन्य तीन आरोपित पहले से ही पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस सभी पांचो आरोपितों से पूछताछ कर रही है। घटना के वक्त छात्रा के साथ मौजूद उसके सहपाठी की भी इस मामले में भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। उसे हिरासत में लेकर दो दिनों से पूछताछ की जा रही है। इधर, मेडिकल रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

    पीड़िता के पिता को लेकर प्रदर्शन में पहुंचे सुवेंदु

    पीड़िता के परिवार को सांत्वना देने के बाद भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी पीडि़ता के पिता को लेकर दुर्गापुर में इस मुद्दे पर चल रहे भाजपा के धरना-प्रदर्शन में पहुंचे। उन्होंने दुष्कर्म की घटना पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया और पुलिस-प्रशासन की तीखी आलोचना की। भाजपा नेताओं ने ममता सरकार पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाते हुए सरकार के रवैये को दुखद बताया है। ओडिशा महिला आयोग की चेयरपर्सन शुभन्ना महंती और ओडिशा भाजपा की प्रदेश सचिव शिप्रा बाजपेयी भी पीड़िता से मिलने पहुंचीं।

