'बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं', मेडिकल छात्रा से गैंगरेप पर बोले राज्यपाल बोस 

जागरण टीम, कोलकाता/दुर्गापुर। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अस्पताल जाकर डॉक्टरों से पीड़िता की स्थिति जानी और उसके माता-पिता से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत में घटना पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बंगाल अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए बंगाल को सुरक्षित बनाने के लिए एक दूसरा पुनर्जागरण आवश्यक है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

माता-पिता को दिया न्याय दिलाने का भरोसा राज्यपाल ने पीड़िता के माता-पिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बोस ने कहा कि उन्होंने पहले ही घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मांग ली है। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने पांचवें आरोपित सफीकुल शेख को भी गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपितों से की जा रही पूछताछ पुलिस ने सोमवार को दो आरोपितों शेख नसीरुद्दीन और सफीकुल शेख को कोर्ट में पेश कर नौ दिनों की रिमांड पर लिया, जबकि अन्य तीन आरोपित पहले से ही पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस सभी पांचो आरोपितों से पूछताछ कर रही है। घटना के वक्त छात्रा के साथ मौजूद उसके सहपाठी की भी इस मामले में भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। उसे हिरासत में लेकर दो दिनों से पूछताछ की जा रही है। इधर, मेडिकल रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।