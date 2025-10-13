TMC सांसद के बिगड़े बोल, कहा- ऐसा कोई देश नहीं, जहां दुष्कर्म नहीं होता

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात पर अब सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सोमवार को कहा कि ऐसा कोई समाज या राष्ट्र नहीं है, जहां ऐसे मामले नहीं होते।

यह बयान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस सलाह के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने लड़कियों को रात में बाहर जाने से परहेज करने की बात कही थी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा है कि महिलाओं को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए और पुलिस हर इंच पर सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती।

ममता बनर्जी ने उठाए थे सवाल पुलिस घटना के सामने आने के बाद ही कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने महिलाओं से सतर्क रहने का भी आग्रह किया। बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था कि पीडि़ता रात 12:30 बजे कैसे बाहर निकली। निजी मेडिकल कालेज को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी।