'यह नए भारत की उड़ान है', सरकार ने शुरू की 'एलाइंस एअर' के लिए निश्चित किराया योजना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सोमवार को सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय विमानन कंपनी 'एलाइंस एअर' के लिए निश्चित किराये की योजना 'किराये से फुर्सत' की शुरुआत की। इसका उद्देश्य यात्रियों को हवाई किराये में उतार-चढ़ाव से निजात दिलाना और विमान यात्रा को सुगम बनाना है।

इसे 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चुनिंदा मार्गों पर पायलट आधार पर लागू किया जाएगा ताकि इसकी व्यवहारिकता और यात्रियों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जा सके। इसके तहत 'एलाइंस एअर' का किराया निश्चित रहेगा, चाहे बुकिंग की तिथि कुछ भी हो। यहां तक कि प्रस्थान के दिन भी किराया स्थिर रहेगा।

राममोहन नायडू ने क्या कहा? नायडू ने कहा कि 'किराये से फुर्सत' योजना 'उड़ान' योजना के मूल सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाती है। आज एलाइंस एअर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विमानन के लोकतंत्रीकरण और इसे मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग व नव-मध्यम वर्ग के लिए किफायती बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद से उनका ध्यान विमानन को और अधिक जन-केंद्रित बनाने पर रहा है। 'उड़ान' के तहत प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हवाई अड्डों पर 10 रुपये में चाय, 20 रुपये में कॉफी और 20 रुपये में नाश्ता उपलब्ध कराने वाले उड़ान यात्री कैफे शुरू किए गए हैं। इससे हवाई यात्रा अधिक सम्मानजनक और किफायती बना रही है। अब हम हवाई किराये के रूप में यात्रियों की प्रमुख चिंता का समाधान कर रहे हैं।