Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'यह नए भारत की उड़ान है', सरकार ने शुरू की 'एलाइंस एअर' के लिए निश्चित किराया योजना

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने 'एलाइंस एअर' के लिए 'किराये से फुर्सत' योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य हवाई किराये में होने वाले उतार-चढ़ाव से यात्रियों को बचाना है। यह योजना 'उड़ान' योजना के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका लक्ष्य विमानन को सभी के लिए सुलभ बनाना है। इसके तहत हवाई अड्डों पर सस्ते दामों पर चाय, कॉफी और नाश्ता मिलेगा, जिससे हवाई यात्रा सस्ती होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सोमवार को सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय विमानन कंपनी 'एलाइंस एअर' के लिए निश्चित किराये की योजना 'किराये से फुर्सत' की शुरुआत की। इसका उद्देश्य यात्रियों को हवाई किराये में उतार-चढ़ाव से निजात दिलाना और विमान यात्रा को सुगम बनाना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसे 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चुनिंदा मार्गों पर पायलट आधार पर लागू किया जाएगा ताकि इसकी व्यवहारिकता और यात्रियों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जा सके। इसके तहत 'एलाइंस एअर' का किराया निश्चित रहेगा, चाहे बुकिंग की तिथि कुछ भी हो। यहां तक कि प्रस्थान के दिन भी किराया स्थिर रहेगा।

    राममोहन नायडू ने क्या कहा?

    नायडू ने कहा कि 'किराये से फुर्सत' योजना 'उड़ान' योजना के मूल सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाती है। आज एलाइंस एअर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विमानन के लोकतंत्रीकरण और इसे मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग व नव-मध्यम वर्ग के लिए किफायती बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।

    उन्होंने कहा कि मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद से उनका ध्यान विमानन को और अधिक जन-केंद्रित बनाने पर रहा है। 'उड़ान' के तहत प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हवाई अड्डों पर 10 रुपये में चाय, 20 रुपये में कॉफी और 20 रुपये में नाश्ता उपलब्ध कराने वाले उड़ान यात्री कैफे शुरू किए गए हैं। इससे हवाई यात्रा अधिक सम्मानजनक और किफायती बना रही है। अब हम हवाई किराये के रूप में यात्रियों की प्रमुख चिंता का समाधान कर रहे हैं।

    'यह नए भारत की उड़ान है'

    नायडू ने एलाइंस एअर को सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' की रीढ़ बताया, जो टियर-2 और टियर-3 शहरों को राष्ट्रीय विमानन नेटवर्क से जोड़ती है। उन्होंने कहा, एलाइंस एअर ने 'एक मार्ग, एक किराया' के विचार के साथ एक साहसिक और अनुकरणीय कदम उठाया है। यह वास्तव में ''नए भारत की उड़ान'' है, जो लाभ कमाने के बजाय जनसेवा पर केंद्रित है।

    यह भी पढ़ें: काठमांडू में फंसे भारतीयों के लिए स्पेशल उड़ानें शुरू, मानसरोवर यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह