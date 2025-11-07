बारिश से तबाह किसानों के लिए गुजरात सरकार ने खोला खजाना, 10 हजार करोड़ के राहत पैकेज का एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानसून की विदाई और सर्दियों की आहट के समय अक्टूबर के अंत में हुई बेमौसम मानसूनी बारिश के कारण गुजरात के किसानों को जहां व्यापक नुकसान हुआ है, वहीं सरकार ने किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है।

दिवाली के बाद, अरब सागरीय चक्रवात के कारण गुजरात के 34 जिलों के 249 तालुकाओं के 1,60,000 से ज्यादा गांवों में लगभग 10-12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हुआ। सूखे के कारण किसान कंगाल हो गए, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके चलते सरकार से एक उदार राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग उठी।

किस आधार पर सरकार देगी राहत पैकेज इसके लिए सरकार ने कृषि विभाग से प्रति जिला-तालुका, गांव के नुकसान का अनुमान प्राप्त किया था। राजस्व विभाग ने किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि के नियम और प्रतिशत भी तय कर दिए थे। साथ ही, सरकार ने अपने बजट से अतिरिक्त राशि जोड़ने का भी प्रावधान किया था।

ऐसे बढ़ी राहत पैकेज देने की बात हालांकि, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नियमों के अनुसार, 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर ही किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान था। सरकार 33 प्रतिशत से कम नुकसान वाले किसानों को सहायता देने पर विचार कर रही थी, लेकिन किसानों को मुआवजा देने का काम आगे नहीं बढ़ रहा था।

आखिरकार, सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कृषि विभाग, राजस्व विभाग और वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों और मंत्रियों की एक बैठक की। जिसके अंत में किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई। सीएम पटेल ने दी जानकारी मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उनके अनुसार, पिछले 2 दशकों में हुई असाधारण बेमौसम बारिश के कारण विभिन्न जिलों में किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। इसी सिलसिले में उन्होंने विभिन्न जिलों में जाकर प्रभावित किसानों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया।