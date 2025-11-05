Language
    38 देशों में कारोबार, 4 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ... पढ़ें कौन थे हिंदुजा समूह के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    हिंदुजा समूह के चेयरमैन गोपीचंद पी. हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। वे ब्रिटेन के सबसे अमीर कारोबारी परिवार के मुखिया थे। उन्होंने 1959 में पारिवारिक बिजनेस से करियर शुरू किया और कारोबार को दुनियाभर में फैलाया।

    हिंदुजा समूह के चेयरमैन का निधन (फाइल फोटो पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिंदुजा समूह के चेयरमैन और भारतीय मूल के अरबपति गोपीचंद पी. हिंदुजा का 85 वर्ष की उम्र में लंदन में निधन हो गया। हिंदुजा ब्रिटेन के सबसे अमीर कारोबारी परिवार के मुखिया थे। उन्हें 'जीपी' के नाम से भी जाना जाता था। जो लंबे समय से बीमार चल रह थे।

    दरअसल, गोपीचंद पी. हिंदुजा ने मई 2023 में अपने बड़े भाई श्रीचंद के निधन के बाद अध्यक्ष का पद संभाला था। उनके परिवार में पत्नी, दो पुत्र और एक पुत्री हैं। हिंदुजा और उनका परिवार लगातार चार साल से 'द संडे टाइम्स रिच लिस्ट' में ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर हैं। हिंदुजा परिवार की नेटवर्थ 4.04 लाख करोड़ रुपए है।

    गोपीचंद पी. हिंदुजा 1959 में मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद पारिवारिक बिजनेस से करियर की शुरुआत की। पहले ईरान में कारोबार संभाला, फिर धीरे-धीरे कारोबार को दुनियाभर में फैलाया। उनके पिता ने 17 साल की उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ कारोबार में लगने की सलाह दिए थे। हिंदुजा ने बताया था कि वे सुबह 7 से 11 कॉलेज और उसके बाद रात 8 बजे तक ऑफिस में काम करते थे। वे 47 की उम्र तक छुट्टियां नहीं लीं। वीकेंड पर भी नहीं। एक दिन किसी कार्य के दौरान चक्कर आ गया। डॉक्टर की सलाह पर हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेने लगे।

    हिंदुजा परिवार का बिजनेस सबसे पहले 1914 में जी.पी. हिंदुजा के पिता परमानंद हिंदुजा ने स्थापित किया गया था। वही इसके फाउंडर थे। गोपीचंद हिंदुजा और उनके भाई श्रीचंद हिंदुजा ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया और इसे आज के अरबों डॉलर के समूह में बदल दिया।

    पीचंद हिंदुजा फैमिली नेटवर्थ

    पीचंद हिंदुजा के परिवार को ब्रिटेन में सबसे अमीर बताया गया था, उनकी संपत्ति 32.3 बिलियन पाउंड बताई गई थी। हिंदुजा समूह 11 क्षेत्रों में कारोबार करता है, जिनमें ऑटोमोटिव, बैंकिंग और वित्त, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, रियल एस्टेट, बिजली, और मीडिया एवं मनोरंजन शामिल हैं। इसके कुछ प्रसिद्ध ब्रांडों में अशोक लीलैंड, इंडसइंड बैंक और नेक्स्टडिजिटल लिमिटेड शामिल हैं।

    कब शिफ्ट हुए लंदन

    1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के कारण वे परिवार समेत ईरान से ब्रिटेन शिफ्ट हो गए थे। बड़े भाई श्रीचंद के साथ गोपीचंद लंदन में कारोबार शुरू किए। इस दौरान उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर ऐसा साम्राज्य बनाया कि आज के समय में हिंदुजा परिवार की ब्रिटेन में कई प्रॉपर्टी हैं, जिनमें बकिंघम पैलेस के पास 67 हजार वर्गफुट का कार्लटन हाउस टेरेस (6 हजार करोड़ रु.) और व्हाइटहॉल का ओल्ड वॉर ऑफिस बिल्डिंग (13,151 करोड़ रु. ) शामिल है।

    38 देशों में कारोबार

    हिंदुजा ग्रुप वर्तमान में 38 देशों में मौजूद है। इसकी गतिविधियां 100 देशों तक फैली हैं। फाइनेंस, ऑटोमोटिव, एनर्जी, मीडिया, बैंकिंग व टेक सेक्टर्स में एक्टचिव हैं। प्रमुख कंपनियों में अशोक लेलैंड (मार्केट कैप - 82 हजार करोड़ रु.), गल्फ ऑयल, इंडसइंड बैंक, हिंदुजा टीएमटी, इंडसइंड मीडिया एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड हैं।

