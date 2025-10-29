सूरत: गूगल मैप देखकर कार चला रहा था युवक, अचानक हो गया हादसा; क्यों हो रही ऐसी घटनाएं?
आजकल लोग अनजान जगह जाने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, पर गुजरात के सूरत में एक आदमी गूगल मैप्स के कारण मुश्किल में पड़ गया। वह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अधूरा सड़क होने की वजह से कीचड़ में फंस गया। सड़क पर कोई चेतावनी संकेत भी नहीं था। युवक तो बच गया, पर उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ लोग गूगल मैप्स के कारण जंगल में भटक गए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज के तकनीक के दौर में लोग अनजान जगह जाने के लिए गूगल मैप्स का सहारा लेना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे रास्ता भटक न जाएं। लेकिन क्या हो, जब इसी गूगल मैप्स की वजह से लोग परेशानी में फंस जाए तो? ऐसा ही कुछ हुआ है गुजरात के सूरत में।
अनजान जगहों तक पहुंचने के लिए गूगल मैप्स बेहद उपयोगी साबित होता है। गूगल मैप्स के भरोसे लोग हजारों किलोमीटर दूर अनजान जगह तक पहुंचने लगे हैं। हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा बढ़ने के साथ ही लोग गूगल मैप्स की मदद से दुर्गम जगहों पर भी पहुंच रहे हैं और उसका वीडियो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके कमाई भी कर रहे हैं।
गूगल मैप्स के चक्कर में हो रहे हादसे
हालांकि, गूगल मैप्स के चक्कर में अक्सर हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में सूरत से एक और ऐसी ही घटना सामने आई है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूरत जिले के मंगरोल तालुका में रहने वाला एक युवक गूगल मैप्स की मदद से ईको कार से अपने गृहनगर की ओर जा रहा था।
कार लेकर निकलना पड़ा भारी
इस दौरान उसने गूगल मैप्स के अनुसार कार को आगे बढ़ाया और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ गया। हालांकि, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सूरत और भरूच जिलों में कुछ जगहों पर काम अभी भी अधूरा है। इसी वजह से, इको लेकर निकला युवक गूगल मैप्स की गाइडेंस पर चलते हुए अचानक ऊंचाई से एक कार से टकराकर कीचड़ में गिर गया। जिससे उसकी कार कीचड़ में फंस गई।
खास बात यह है कि सड़क का काम अधूरा होने के बावजूद, वहां किसी भी तरह के संकेतक या बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे। गनीमत रही कि हादसे में युवक तो बच गया, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। आखिरकार, जेसीबी की मदद से कार को कीचड़ से बाहर निकाला गया।
गूगल मैप्स की मदद से गोवा की बजाय जंगल में पहुंचा परिवार
करीब एक साल पहले भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। जिसमें बिहार का एक परिवार गूगल मैप्स की मदद से गोवा जा रहा था, तभी खानपुर तालुका के घने जंगल में फंस गया। जिसके बाद परिवार ने पूरी रात भयावह जंगल में कार में बैठकर बिताई। जिसके बाद सुबह परिवार 4 किलोमीटर तक पैदल चला, तब जाकर उन्हें मोबाइल नेटवर्क मिला। अंत में स्थानीय पुलिस ने इमरजेंसी कॉल कर मदद मांगकर परिवार को बचाया।
