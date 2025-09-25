भारतीय भाषाओं में AI क्षमता विकसित कर रहा गूगल डीपमाइंड, कृषि और स्वास्थ्य में दे सकता है योगदान

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। गूगल डीपमाइंड के वरिष्ठ निदेशक डा. मनीष गुप्ता ने कहा है कि गूगल डीपमाइंड भारतीय भाषाओं में एआइ क्षमता विकसित कर रहा है।

जागरण न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ राजेश उपाध्याय से बातचीत में डा.मनीष ने भारत में एआइ के भविष्य, चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एआइ को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की दृष्टि से देखें। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हमारी कोशिश है कि टेक्नोलाजी केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे।