Tamil Nadu: त्रिची हवाई अड्डे पर ₹ 72 लाख से अधिक का सोना जब्त, 3 लोग गिरफ्तार

तिरुचिरापल्ली, एजेंसी। त्रिची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने बुधवार को तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया और 72,73,781 रुपये मूल्य का 1197.5 ग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी।

Tamil Nadu | Two men and one woman apprehended by Air Intelligence Unit in Trichy. Gold worth over Rs 72 lakhs recovered. Further investigation underway: Air Intelligence Unit (31/05) pic.twitter.com/14H7GSxQtL