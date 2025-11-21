गोल्ड लीजिंग का नया ट्रेंड, अब सोने से भी होगी कमाई; ब्याज दर देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बीच निवेशकों में एक नया ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है गोल्ड लीजिंग या सोना किराए पर देना। पहले लोग सोना खरीदकर बस लॉकर्स में रख देते थे, लेकिन अब कई अमीर निवेशक इसे ज्वैलर्स, रिफाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स को किराए पर देकर ब्याज कमा रहे हैं। इससे सोना जिसे हमेशा 'नॉन-यील्डिंग' यानी बिना ब्याज वाला माना जाता था, अब इनकम देने वाला एसेट बन रहा है।

Monetary Metals के सीईओ कीथ वीनर के मुताबिक, "लोग अब सोना खरीदकर बस उसके 5 हजार डॉलर तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि उससे कमाई कर रहे हैं।" भारत में भी इस ट्रेंड की मांग तेजी से बढ़ रही है।

भारत में भी फैल रहा यह बिजनेस भारत में त्योहारों, शादी सीजन और सप्लाई की कमी की वजह से लीज रेट 2-3% बढ़कर 6-7% तक पहुंच गए हैं। डिजिटल गोल्ड ऐप्स और सरकारी गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम ने आम निवेशकों को भी यह मौका देना शुरू कर दिया है।