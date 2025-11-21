Language
    गुजरात: गोधरा में AC में शॉर्ट सर्किट से पूरे घर में फैली आग, पति-पत्नी और दो बेटों की मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    गुजरात के गोधरा में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की दुखद मौत हो गई। मृतकों में कमल दोशी, उनकी पत्नी और दो बेटे शामिल हैं। आग लगने का कारण AC में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 

    गुजरात के गोधरा में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के गोधरा शहर में एक घर में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना गोधरा के वृंदावन नगर 2 इलाके की है। जहां आग लगने से निकले धुएं में दम घुटने से एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार, आज 21 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे घर के ग्राउंड फ्लोर पर पड़े सोफे में अचानक आग लग गई। आग का धुआं तेजी से पूरे घर में फैल गया। धुएं के कारण दम घुटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई।

    मरने वालों की लिस्ट

    ए डिविजन पुलिस स्टेशन ऑफिसर आरएम वसैया ने बताया कि सभी लोग नींद में सो रहे थे। इसी वक्त आग लगी और धुआं पूरे घर में भर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मरने वालों में जौहरी कमल दोशी (50), उनकी पत्नी देवलबेन (45), और उनके बेटे देव (24) और राज (22) शामिल थे।

    बेटे की सगाई की तैयारी कर रहा था परिवार

    दोशी का परिवार अपने एक बेटे की सगाई की तैयारी कर रहा था और उन्हें शुक्रवार सुबह वापी के लिए निकलना था।

    क्या बोले पुलिस अधिकारी?

    पुलिस अधिकारी आरएम वसैया ने घटना को लेकर बताया कि प्रारंभिक जांच में घर में लकड़ी के फर्नीचर में ग्राउंड फ्लोर पर एक स्प्लिट एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। चारों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई। मरने वालों में से एक को जलने की चोटें भी आई हैं।

    उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर बिग्रेड की टीम पहुंची। जब घर के अंदर टीम घुसी तो चार लोग बेहोश पड़े मिले। उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

