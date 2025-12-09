सालों से बार-बार दी गई चेतावनी, फिर भी नहीं कोई कार्रवाई... गोवा नाइटक्लब हादसे की Inside Story

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइटक्लब बर्च बाय रोमियो लेन में लगी आग के मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में कुछ दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि इस नाइटक्लब का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से गैर-कानूनी था। इसके खिलाफ जारी किए गए नोटिस पर अगर कार्रवाई की गई होती तो 25 लोगों की मौत होने से बच सकती थी।

शनिवार आधी रात के करीब गोवा के अरपोरा में एक नाइटक्लब में आग लग गई और 25 लोग - पांच टूरिस्ट और 20 स्टाफ मेंबर - मारे गए। इसके मालिक गौरव और सौरभ लूथरा, जो उस समय दिल्ली में थे कुछ घंटों बाद थाईलैंड भाग गए।

क्या है इन दस्तावेजों में? दस्तावेजों से पता चलता है कि क्लब के खिलाफ पहला रेड फ्लैग दिसंबर 2023 में उठाया गया था, जब अरपोरा पंचायत में एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि क्लब को नमक के खेतों पर अवैध रूप से बनाया गया था और सीवेज सीधे नदी में बहाया जा रहा था, जो समुद्र में जाकर मिलती है।

इसमें कहा गया था कि एक अस्थिर डिस्कोथेक, जिसके गिरने की संभावना थी, उसे एक वॉटर बॉडी पर बनाया गया था और पिछले हफ्ते की त्रासदी का संकेत देते हुए, दावा किया गया था कि अगर क्लब को चलने दिया गया तो जान का खतरा हो सकता है।

शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, पंचायत ने पिछले साल जनवरी में साइट इंस्पेक्शन तय किया और दो हफ्ते बाद इसे किया, जिसमें यह पुष्टि हुई कि अवैध निर्माण किए गए थे। फरवरी में एक शो-कॉज नोटिस जारी किया गया और 13 मार्च को पंचायत ने एक प्रस्ताव पास करके कई स्ट्रक्चर को गिराने का आदेश दिया, जिनके बिना क्लब काम नहीं कर सकता था।

नोटिस में क्या कहा गया? मालिकों को तोड़ने का नोटिस दिया गया था और उन्हें इसका पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। नोटिस में कहा गया है, "17/01/2024 को साइट का इंस्पेक्शन किया गया और पाया गया कि आपने गांव अरपोरा के सर्वे नंबर 158/0 और 159/0 में स्थित कथित नमक के मैदान में दुकानों, रेस्टोरेंट, 6 स्ट्रक्चर और 2 प्लेटफॉर्म का बिना इजाजत के निर्माण किया है, जो सांकवाड़ी, अरपोरा, बार्देज, गोवा में स्थित है।"

इसमें कहा गया है, "आप कथित नमक के मैदान में दुकानों, रेस्टोरेंट, 6 स्ट्रक्चर और 2 प्लेटफॉर्म के अवैध निर्माण की वैधता साबित करने वाला कोई दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहे हैं... और इसलिए उक्त निर्माण को अवैध माना जाएगा। सभी दस्तावेज... 13/03/2024 को हुई पंचायत निकाय की बैठक में रखे गए थे और... इसे गिराने का आदेश जारी करने का फैसला किया गया है।"

क्लब को क्यों नहीं तोड़ा गया? अधिकारियों ने बताया कि मालिकों ने कोई कानूनी दस्तावेज या मंजूरी पेश नहीं की और इसके बजाय अपील दायर कर दी, जिससे तोड़फोड़ में देरी हुई। इस बीच, क्लब चालू रहा और कार्यक्रम होते रहे, जिससे बड़ी संख्या में लोग आते रहे।

पाई गईं कई गड़बड़ियां गांव की पंचायत अकेली अथॉरिटी नहीं थी जिसने 'बर्च बाय रोमियो लेन' में गड़बड़ियां पाईं। पिछले साल जून में, मामलातदार (एक सीनियर रेवेन्यू अधिकारी) और भूमि राजस्व विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि क्लब के लिए जमीन को गैर-कानूनी तरीके से खेती की जमीन से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बदला गया था, जमीन के कुछ हिस्सों को भरा गया था, पार्किंग और वॉटर स्पोर्ट्स एरिया बनाए गए थे, लैंडस्केपिंग की गई थी और दुकानें और नाइटक्लब बनाए गए थे।

रिपोर्ट में कहा गया कि क्लब के अधिकारियों को जमीन बदलने का 'सनद' (खेती की जमीन को गैर-खेती की जमीन में बदलने की इजाजत देने वाला कानूनी दस्तावेज) देने के कई मौके दिए गए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए।

डिप्टी कलेक्टर ने पिछले साल जून में अवैध भूमि परिवर्तन के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। फिर इस साल की शुरुआत में गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मालिक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोस्टल रेगुलेशन जोन नियमों का उल्लंघन करते हुए कथित "बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण" देखा गया है।

दस्तावेज में कहा गया कि एक पानी के स्रोत में एक अवैध कंक्रीट का ढांचा बनाया गया था और पानी पर चार डेक स्ट्रक्चर बनाए गए थे। 13 दुकानों के निर्माण का भी जिक्र करते हुए, नोटिस में पूछा गया कि इन सभी बातों के आधार पर तोड़फोड़ का आदेश क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए।

अन्य संपत्ति ध्वस्त गोवा पुलिस ने गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के मुख्य आरोपितों और क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी कराने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया है। उधर, गोवा के वागाटर इलाके में समुद्र किनारे बने नाइट क्लब 'रोमियो लेन' को पर्यटन विभाग ने मंगलवार को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया।

पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि क्लब मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा घटना के बाद कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड के फुकेत भाग गए हैं। इंटरपोल ब्लू नोटिस उस व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है, जो किसी आपराधिक वारदात में अभियुक्त होते हैं।

गोवा पुलिस इंटरपोल का प्रतिनिधित्व करने वाली सीबीआई के संपर्क में है और केंद्रीय एजेंसी ने भगोड़ों का पता लगाने के लिए इंटरपोल से संपर्क साधा है। बता दें कि रेड नोटिस, भगोड़े की गिरफ्तारी के लिए तब जारी किया जा सकता है जब चार्जशीट दाखिल की जाए और वांछित व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए।