    4 की गिरफ्तारी से लेकर सरकार की जांच समिति तक... गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में अब तक क्या-क्या हुआ? पूरी टाइमलाइन

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    गोवा के अरपोरा-नागोआ में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री के अनुसार, आग 'इलेक्ट्रिक पटाखों' के कारण लगी। पुलिस ने क्लब क ...और पढ़ें

    4 की गिरफ्तारी से लेकर सरकार की जांच समिति तक (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरी गोवा के अरपोरा-नागोआ में एक खचाखच भरे नाइट क्लब में शनिवार-रविवार आधी रात को भीषण आग लग गई। इसमें 25 लोगों की जान चली गई और छह घायल हो गए। इनमें चार पर्यटक और 14 कर्मचारी हैं, जबकि सात की पहचान नहीं हो सकी है।

    मृतकों में दो भाइयों समेत चार झारखंड के निवासी हैं। ज्यादातर की मौत दम घुटने की वजह से हुई। बताते हैं कि क्लब के पास अग्निशमन विभाग से एनओसी या शराब बेचने की अनुमति नहीं थी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि 'इलेक्टि्रक पटाखों' की वजह से आग यह लगी।

    प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जताया शोक

    हालांकि पुलिस ने शुरुआत में सिलेंडर में विस्फोट से आग लगने की बात कही थी। क्लब के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।मुख्यमंत्री ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हादसे पर दुख जताया है और अनुग्रह राशि की घोषणा की है।

    गांव के एक अधिकारी ने दावा किया कि क्लब का स्ट्रक्चर भी गैरकानूनी था। मुख्यमंत्री ने शुरुआती जांच के हवाले से बताया कि पणजी से 25 किलोमीटर दूर स्थित अरपोरा-नागोआ में 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में आग पहली मंजिल पर लगी थी।

    अत्यधिक भीड़ और छोटे दरवाजों की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके। उनमें से कुछ लोग भूतल पर भागे और वहीं फंस गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक ¨सह, बारप्रबंधक राजीव ¨सघानिया और गेट प्रबंधक रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है।

    क्लब मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्देश दिया है जिन्होंने सुरक्षा नियमों को तोड़ने के बावजूद क्लब को चलने दिया। 2013 में परिसर को ट्रेड लाइसेंस जारी करने वाले अरपोरा-नागोआ के सरपंच रोशन रेडकर को हिरासत में लिया गया है।

    सावंत ने बताया कि कहा कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। जांच के लिए दक्षिण गोवा के कलेक्टर, अग्निशमन एवं आपात सेवा के उपनिदेशक और फोरेंसिक लैब के निदेशक की एक समिति भी बनाई है। यह समिति एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।

    केंद्र व राज्य ने अलग-अलग की अनुग्रह राशि की घोषणा

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई गणमान्य लोगों ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि गोवा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोष से भी प्रत्येक मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाने का इंतजाम किया जाएगा।

    वीकेंड की वजह से खचाखच भरा था क्लब

    हादसे में बची दिल्ली की एक पर्यटक रिया ने बताया कि जब लोग डांस कर रहे थे, तब पटाखे फोड़े गए थे और शायद इसी वजह से आग लगी। इसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। हैदराबाद की एक पर्यटक फातिमा शेख ने भी बताया कि वीकेंड होने की वजह से नाइट क्लब खचाखच भरा हुआ था।

    डांस फ्लोर पर कम से कम 100 लोग थे और आग से बचने की कोशिश में उनमें से कुछ नीचे किचन में भाग गए, जहां वे स्टाफ के साथ फंस गए। उसने कहा, ''आग की लपटें उठने पर अचानक हंगामा हुआ। हम क्लब से बाहर भागे तो देखा कि पूरा स्ट्रक्चर आग की लपटों में घिरा हुआ था। ताड़ के पत्तों से बना एक अस्थायी कंस्ट्रक्शन था जिसमें आसानी से आग लग गई।''

