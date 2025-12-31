Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में दो अधिकारी निलंबित, CM प्रमोद सावंतने दी जानकारी

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि जांच र ...और पढ़ें

    Hero Image

    नाइटक्लब अग्निकांड में दो प्रदूषण बोर्ड अधिकारी निलंबित

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में नाइटक्लब अग्निकांड मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को यह जानकारी दी और बताया कि जांच के बाद विभिन्न विभागों के कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उल्लेखनीय है कि गत छह दिसंबर की रात उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में आग लगी थी। इस हादसे में पर्यटकों और स्टाफ समेत 25 लोगों की जान गई थी।

    गोवा अग्निकांड में कुल पांच अधिकारी निलंबित

    इस घटना में राज्य सरकार के अब तक कुल पांच अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। अग्निकांड के दूसरे दिन जिन तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया था, उनमें तत्कालीन पंचायत निदेशक सिद्धि तुषार हरलंकर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तत्कालीन सदस्य सचिव डॉ. शमिला मोंटेइरो और ग्राम पंचायत अरपोरा-नागोआ के तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर शामिल रहे।

    जबकि गोवा पुलिस ने अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नाइटक्लब के तीन मालिक शामिल हैं। सीएम सावंत ने पत्रकारों को बताया कि अग्निकांड को लेकर मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सरकार को मिल गई है, जिसे जल्द सार्वजनिक किया जाएगा।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)