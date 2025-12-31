गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में दो अधिकारी निलंबित, CM प्रमोद सावंतने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में नाइटक्लब अग्निकांड मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को यह जानकारी दी और बताया कि जांच के बाद विभिन्न विभागों के कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि गत छह दिसंबर की रात उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में आग लगी थी। इस हादसे में पर्यटकों और स्टाफ समेत 25 लोगों की जान गई थी।

गोवा अग्निकांड में कुल पांच अधिकारी निलंबित

इस घटना में राज्य सरकार के अब तक कुल पांच अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। अग्निकांड के दूसरे दिन जिन तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया था, उनमें तत्कालीन पंचायत निदेशक सिद्धि तुषार हरलंकर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तत्कालीन सदस्य सचिव डॉ. शमिला मोंटेइरो और ग्राम पंचायत अरपोरा-नागोआ के तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर शामिल रहे।