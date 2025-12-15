CBI ने शुरू की लूथरा ब्रदर्स की प्रत्यर्पण प्रक्रिया, कब तक भारत लौटेंगे गोवा अग्निकांड के आरोपी?

कब तक होगी वापसी?

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि जांच टीम थाईलैंड पहुंच गई है और लूथरा ब्रदर्स को वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई है। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार के अनुसार, लूथरा ब्रदर्स अगले हफ्ते तक भारत वापस आ सकते हैं।

कैसे हो रहा है प्रत्यर्पण?

पिछले हफ्ते थाईलैंड पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया था। दोनों थाईलैंड में अवैध रूप से रह रहे थे। गोवा अग्निकांड के कुछ ही घंटों में दोनों दिल्ली से थाईलैंड भाग निकले थे। भारत और थाईलैंड ने 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो 29 जून 2015 से ही लागू है। इसी संधि के तहत लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस लाया जा रहा है।