    गोवा अग्निकांड के बाद प्रशासन का एक्शन, जमीन के मालिक से गहन पूछताछ; कई कैफे के लाइसेंस भी रद

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:25 PM (IST)

    गोवा में अग्निकांड के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन ने घटना के बाद जमीन के मालिक से गहन पूछताछ की है। कई कैफे के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं ...और पढ़ें

    गोवा अग्निकांड के बाद एक्शन में प्रशासन। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुई अग्निकांड मामले में जांच जारी है। इस बीच अधिकारियों ने भीषण आग के संबंध में एक मजिस्ट्रेट जांच समिति ने मूल भूमि मालिक प्रदीप घड़ी अमोनकर और अरपोरा-नागोवा के सरपंच रोशन रेडकर से पूछताछ की है।

    जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर 3.30 बजे के करीब अमोनकर को तलब किया गया था। उनसे रात 10.30 तक पूछताछ की गई थी। पूछताछ को लेकर उनके वकील प्रसेनजीत धागे ने कहा कि पैनल यह जानने की कोशिश कर रहा था कि ये घटना क्यों हुई? वकील का कहना है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ समिति के समक्ष पेश होने का वारंट जारी किया गया था।

    गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले की जांच जारी

    गौरतलब है कि गोवा की राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को हुई आग की घटना की जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट अंकित यादव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

    गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है कि अरपोरा-नागोवा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने समिति के सवालों के जवाब दिए हैं।

    कई और कैफे और नाइट क्लब पर चला प्रशासन का डंडा

    गोवा के इस नाइट क्लब में आग की घटना के बाद प्रशासन सतर्क हुआ है। इसके बाद व्यापक स्तर पर जांच चलाई गई। इससे कानूनों और सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले पर्यटक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई के तहत, अधिकारियों ने गोवा के वागाटोर में अरब सागर के किनारे एक चट्टान पर स्थित प्रसिद्ध क्लब कैफे सीओ2 गोवा को सील कर दिया और एक अन्य क्लब की अग्निशमन विभाग की एनओसी रद कर दी।

