गोवा अग्निकांड के बाद प्रशासन का एक्शन, जमीन के मालिक से गहन पूछताछ; कई कैफे के लाइसेंस भी रद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुई अग्निकांड मामले में जांच जारी है। इस बीच अधिकारियों ने भीषण आग के संबंध में एक मजिस्ट्रेट जांच समिति ने मूल भूमि मालिक प्रदीप घड़ी अमोनकर और अरपोरा-नागोवा के सरपंच रोशन रेडकर से पूछताछ की है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर 3.30 बजे के करीब अमोनकर को तलब किया गया था। उनसे रात 10.30 तक पूछताछ की गई थी। पूछताछ को लेकर उनके वकील प्रसेनजीत धागे ने कहा कि पैनल यह जानने की कोशिश कर रहा था कि ये घटना क्यों हुई? वकील का कहना है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ समिति के समक्ष पेश होने का वारंट जारी किया गया था।

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले की जांच जारी गौरतलब है कि गोवा की राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को हुई आग की घटना की जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट अंकित यादव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।