गोवा अग्निकांड के बाद सावंत सरकार का कड़ा एक्शन, दो नाइटक्लब सील
गोवा में छह दिसंबर को एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद, राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए दो और नाइट क्लबों को सील कर दिया है। वागाटो ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छह दिसंबर को गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद राज्यव्यापी कार्रवाई के तहत दो बड़े नाइटक्लबों को सील कर दिया है। वागाटोर में अरब सागर के किनारे एक चट्टान पर स्थित कैफे सीओटू गोवा को शनिवार को सील किया गया।
दो दिन पूर्व वागाटोर में ही गोवा क्लब को भी नियमों के उल्लंघन के लिए सील किया गया था। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त टीम ने 250 लोगों की क्षमता वाले कैफे सीओटू गोवा की जांच में पाया कि क्लब के पास अग्निशामक सेवा विभाग से कोई नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) नहीं था।
सीएम सावंत ने दी चेतावनी
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चेतावनी दी है कि नए नियमों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद कर दिए जाएंगे। नए दिशा-निर्देशों के तहत सभी प्रतिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र और आवश्यक एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है।
लूथरा ब्रदर्स को जल्द लाया जाएगा भारत
उधर, बैंकाक से एनएनआई के अनुसार गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के मुख्य आरोपितों क्लब मालिक सौरभ व गौरव लूथरा को अब राजधानी बैंकाक के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दोनों भाइयों को फुकेट से हिरासत में लिया गया था। थाईलैंड से लूथरा भाइयों के निर्वासन की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही उन्हें भारत लाया जाएगा।
