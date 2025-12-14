गोवा अग्निकांड के बाद सावंत सरकार का कड़ा एक्शन, दो नाइटक्लब सील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छह दिसंबर को गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद राज्यव्यापी कार्रवाई के तहत दो बड़े नाइटक्लबों को सील कर दिया है। वागाटोर में अरब सागर के किनारे एक चट्टान पर स्थित कैफे सीओटू गोवा को शनिवार को सील किया गया।

दो दिन पूर्व वागाटोर में ही गोवा क्लब को भी नियमों के उल्लंघन के लिए सील किया गया था। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त टीम ने 250 लोगों की क्षमता वाले कैफे सीओटू गोवा की जांच में पाया कि क्लब के पास अग्निशामक सेवा विभाग से कोई नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) नहीं था।

सीएम सावंत ने दी चेतावनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चेतावनी दी है कि नए नियमों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद कर दिए जाएंगे। नए दिशा-निर्देशों के तहत सभी प्रतिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र और आवश्यक एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है।