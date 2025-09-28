Language
    गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद वायरल की दी पर्सनल फोटो, लड़की ने बताई आपबीती तो पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:59 PM (IST)

    गोवा पुलिस ने ब्रेकअप के बाद एक 23 वर्षीय युवक को अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद साधिम ने महिला के साथ रिश्ते में रहने के दौरान ये तस्वीरें हासिल की थीं। रिश्ता टूटने के बाद उसने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर तस्वीरें दोस्तों के साथ साझा कीं।

    गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद वायरल की दी पर्सनल फोटो, आरोपी गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा पुलिस ब्रेकअप के बाद पूर्व गर्लफ्रेंड की पर्सनल फोटो को कथित तौर सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में 23 साल के युवक को गिरफ्तार किया है।

    साइबर क्राइम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद साधिम के रूप में हुई है। उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता महिला की निजी तस्वीरें तब हासिल की थीं जब वे दोनों एक रिश्ते में थे।

    गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद वायरल की दी पर्सनल फोटो

    महिला द्वारा रिश्ता खत्म करने के बाद, उत्तरी गोवा निवासी साधिम ने सोशल मीडिया पर उसके फर्जी अकाउंट बनाए और तस्वीरें उसके दोस्तों के साथ साझा कीं।

    पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    पुलिस ने कहा, "गहन जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद, मडगांव और पणजी में की गई तलाशी के दौरान आरोपी का पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 और 356 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

    एक स्थानीय अदालत ने उसे मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

