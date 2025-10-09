चेन्नई में कचरा गाड़ी में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की दवाइयों की सप्लाई पर बवाल, डॉक्टर पर गिरी गाज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने उत्तरी चेन्नई के एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कथित तौर पर कचरा इकट्ठा करने वाले वाहन में दवाइयां ले जाए जाने को लेकर उठे विवाद के बाद एक अनुबंधित डॉक्टर की सेवाएं रद्द कर दी हैं।

निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "उन्हें (डॉक्टर को) राहत मिल गई है।" यह पूछे जाने पर कि क्या वाकई कचरा गाड़ी में दवाइयां ले जाई गई थीं, अधिकारी ने कहा, "इसकी जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी।" क्या है आरोप? एक रिपोर्ट के अनुसार, गर्भवती महिलाओं के लिए फेरस सल्फेट की गोलियां, बच्चों के लिए पैरासिटामोल सीरप और एंटीबायोटिक शीशियों सहित दवाओं को एक कचरा वाहन में मुथामिज नगर से 1.5 किलोमीटर दूर कोडुंगैयुर के एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) तक ले जाया गया।

दवाइयों की डिलीवरी के लिए कोई विशेष बजट या व्यवस्था न होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग से मदद मांगी, जो कचरा ढोने वाले वाहनों का रखरखाव करता है। विभाग को खेप की प्रकृति की जानकारी न होने के कारण, कथित तौर पर उस वाहन का प्रबंध किया गया जिसने चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए कई चक्कर लगाए।

स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी निवासियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि इस तरह की असुरक्षित प्रथाओं से आवश्यक दवाएं दूषित हो सकती हैं और राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है।