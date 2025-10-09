चेन्नई में कचरा गाड़ी में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की दवाइयों की सप्लाई पर बवाल, डॉक्टर पर गिरी गाज
चेन्नई में एक स्वास्थ्य केंद्र में कचरा गाड़ी में दवाइयां ले जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद निगम ने एक डॉक्टर को हटा दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए दवाइयों को कचरा वाहन में ले जाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। भाजपा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने उत्तरी चेन्नई के एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कथित तौर पर कचरा इकट्ठा करने वाले वाहन में दवाइयां ले जाए जाने को लेकर उठे विवाद के बाद एक अनुबंधित डॉक्टर की सेवाएं रद्द कर दी हैं।
निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "उन्हें (डॉक्टर को) राहत मिल गई है।" यह पूछे जाने पर कि क्या वाकई कचरा गाड़ी में दवाइयां ले जाई गई थीं, अधिकारी ने कहा, "इसकी जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी।"
क्या है आरोप?
एक रिपोर्ट के अनुसार, गर्भवती महिलाओं के लिए फेरस सल्फेट की गोलियां, बच्चों के लिए पैरासिटामोल सीरप और एंटीबायोटिक शीशियों सहित दवाओं को एक कचरा वाहन में मुथामिज नगर से 1.5 किलोमीटर दूर कोडुंगैयुर के एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) तक ले जाया गया।
दवाइयों की डिलीवरी के लिए कोई विशेष बजट या व्यवस्था न होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग से मदद मांगी, जो कचरा ढोने वाले वाहनों का रखरखाव करता है। विभाग को खेप की प्रकृति की जानकारी न होने के कारण, कथित तौर पर उस वाहन का प्रबंध किया गया जिसने चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए कई चक्कर लगाए।
स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी
निवासियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि इस तरह की असुरक्षित प्रथाओं से आवश्यक दवाएं दूषित हो सकती हैं और राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है।
मीनाम्बल शिवराज सलाई के निवासी-कार्यकर्ता के. करण ने कहा, "एंटीबायोटिक्स और सीरप जैसी आवश्यक दवाओं को सुरक्षित हैंडलिंग और सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है, जो अपशिष्ट परिवहन के लिए बने वाहनों में संभव नहीं है।"
भाजपा तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई ने एक्स पर रिपोर्ट की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, "चेन्नई के कोडुंगैयूर में एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए जीवन रक्षक दवाइयों को कचरा ट्रक में ले जाने का अपमानजनक कृत्य टीएन (तमिलनाडु) के लोगों की भलाई के लिए डीएमके सरकार की घोर उपेक्षा के बारे में बहुत कुछ कहता है। इस तरह की स्पष्ट अक्षमता ने शासन को एक मजाक में बदल दिया है।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।