गांधीनगर युवक की हत्या करने वाला साइको किलर मुठभेड़ में ढेर, भागने का कर रहा था प्रयास
गांधीनगर में एक युवक की हत्या करने वाले साइको किलर विपुल परमार को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने उसे उसी जगह पर ढेर किया जहाँ उसने युवक की हत्या की थी। क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान विपुल ने एक पुलिसकर्मी की रिवाल्वर छीनकर फायरिंग कर दी जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसे मार गिराया।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गांधीनगर में एक युवक की हत्या करने वाले साइको किलर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने आरोपित को उसी जगह ढेर किया, जिस जगह उसने युवक की हत्या की थी।
बीते शनिवार की रात गांधीनगर के अमियापुर नर्मदा नहर के पास एक युवक-युवती जन्मतिथि मनाने कार में बैठे थे। तभी लूट के इरादे से आए साइको किलर विपुल परमार उर्फ विमल ने दोनों से लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपित ने वैभव मनवाणी के सीने में चाकू मारकर फरार हो गया था।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपित विपुल परमार को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को पुलिस क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए उसे मौके पर लेकर पहुंची थी। इसी दौरान उसने एक पुलिसकर्मी की रिवाल्वर छीनकर उन पर फायर कर दिया। इस दौरान तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।
पुलिस ने जवाबी फायरिंग में किया ढेर
आरोपित के भागने के दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर उसे ढेर कर दिया। आरोपित वारदात के बाद से तीन दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। आखिरकार, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच में शामिल होकर उसे राजकोट के मंडा डूंगर से धर दबोचा। आरोपित ने अपना अपराध कुबूल कर लिया है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और सनक में आकर लूटपाट करता है।
