गगनयान मिशन का 90 प्रतिशत काम पूरा, इसरो प्रमुख बोले- '2027 में अंतरिक्षयात्रियों को भेजने की तैयारी'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने गुरुवार को कहा कि गगनयान मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसके तहत पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में तीन अंतरिक्षयात्रियों को भेजा जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी कराई जाएगी।

नारायणन ने मिशन की प्रगति के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, गगनयान मिशन पर बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। लगभग 90 प्रतिशत विकास कार्य पूरा हो चुका है।

चालक दल वाले मिशन से पहले तीन मानवरहित मिशन पूरे करने होंगे और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। पहले मानवरहित मिशन में, व्योममित्र की उड़ान की तैयारी है। हम 2027 की शुरुआत तक मानवयुक्त मिशन पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।