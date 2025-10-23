चेक अब कुछ घंटों में होंगे क्लियर, लेकिन नई प्रणाली में आ रहीं शुरुआती दिक्कतें; NPCI ने दी सफाई

नई दिल्ली| भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बताया है कि नए चेक क्लियरिंग सिस्टम में अब भी कुछ शुरुआती तकनीकी दिक्कतें बनी हुई हैं। दरअसल, रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 अक्टूबर को नया नियम लागू किया था, जिसके तहत अब चेक उसी दिन क्लियर होने लगे हैं। पहले इसमें दो दिन तक का समय लगता था।

2.56 करोड़ के चेक क्लियर एनपीसीआई ने कहा कि अब तक केंद्रीय प्रणाली के जरिए 2.56 करोड़ चेक क्लियर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल वैल्यू 3.01 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। संस्था ने बताया कि बैंकों द्वारा भेजे गए हर चेक को क्लियर कर दिया गया है और उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव नोट जोड़े गए हैं, ताकि ग्राहकों के खाते में राशि सही तरीके से जमा हो सके।

एनपीसीआई ने यह भी स्वीकार किया कि शुरुआत में कई ग्राहकों को चेक क्लियरिंग में देरी का सामना करना पड़ा। संस्था ने कहा, "इन देरी के कारण हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हम एक सुचारू और तेज चेक क्लियरिंग सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"