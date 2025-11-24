सबरीमाला जा रहे चार तीर्थयात्रियों की सड़क हादसे में मौत
नई दिल्ली: कर्नाटक में एक दुखद सड़क हादसे में सबरीमाला जा रहे चार तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। कोलार जिले के एक गांव के पास उनकी तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से टकराकर अंडरपास में गिर गई। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना देर रात हुई जब वे सबरीमाला की यात्रा कर रहे थे। तेज गति को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है, शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सबरीमाला जा रहे चार तीर्थयात्रियों की कर्नाटक के एक गांव में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज गति से जा रही उनकी कार एक फ्लाईओवर के साइड बैरियर से टकराकर एक अंडरपास में गिर गई।
यह भीषण दुर्घटना देर रात कोलार जिले के एक गांव में हुई है। पुलिस ने बताया कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को दुर्घटना 2:15 बजे से 2:30 बजे के बीच अब्बेनहल्ली गांव में मालूर तालुक में हुई। मारे गए चारों लोग दोस्त थे और जब यह दुर्घटना हुई तब वे केरल के सबरीमाला जा रहे थे।
पुलिस ने क्या कहा?
प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि चालक कथित तौर पर तेज गति में था, जिससे वाहन फ्लाईओवर की साइड बैरियर से टकरा गया।
टक्कर इतनी भयंकर थी कि चारों पुरुष यात्रियों समेत कार लगभग 100 मीटर नीचे अंडरपास में गिर गई, जिससे चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा।
