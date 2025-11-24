सबरीमाला जा रहे चार तीर्थयात्रियों की सड़क हादसे में मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सबरीमाला जा रहे चार तीर्थयात्रियों की कर्नाटक के एक गांव में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज गति से जा रही उनकी कार एक फ्लाईओवर के साइड बैरियर से टकराकर एक अंडरपास में गिर गई।

यह भीषण दुर्घटना देर रात कोलार जिले के एक गांव में हुई है। पुलिस ने बताया कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को दुर्घटना 2:15 बजे से 2:30 बजे के बीच अब्बेनहल्ली गांव में मालूर तालुक में हुई। मारे गए चारों लोग दोस्त थे और जब यह दुर्घटना हुई तब वे केरल के सबरीमाला जा रहे थे।