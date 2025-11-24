Language
    हावड़ा में बड़ा हादसा, तालाब में गिरने से 3 छात्रों की मौत; दो गंभीर घायल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    हावड़ा के उलुबेरिया में स्कूल से लौट रही एक पूल कार तालाब में गिरने से तीन छात्रों की दुखद मौत हो गई और दो घायल हो गए। तेज रफ्तार के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने पूल कारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    हावड़ा में बड़ा हादसा, तालाब में गिरने से 3 छात्रों की मौत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हावड़ा जिले के उलुबेरिया में छात्रों को लेकर स्कूल से लौटते समय एक पूलकार तालाब में गिर गई, जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई जबकि दो छात्र जख्मी है। बताया जा रहा है कि रफ्तारतेज होने की वजह से चालक ने कंट्रोल खो दिया और कार तालाब में जा गिरी।

    पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। इस घटना ने एक बार फिर बच्चों को स्कूल लाने व ले जाने वाली पूलकार को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हादसा सोमवार दोपहर करीब तीन बजे हुआ। पूल कार स्थानीय स्कूल से पांच छात्रों को लेकर घर लौट रही थी।

    कैसे हुआ हादसा?

    बहिरा गांव के पास ड्राइवर ने कार पर कंट्रोल खो दिया और बच्चों समेत कार सीधे तालाब में जा गिरी। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे। पुलिस को खबर दी गई। बाद में गोताखोरों को भी उतारा गया।

    कुछ देर बाद, पांच छात्रों को निकाल कर अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने जांच के बाद तीन को मृत घोषित कर दिया और दो की हालत गंभीर है। मरने वाले छात्रों की उम्र 6 से 9 साल के बीच है। हावड़ा ग्रामीण केपुलिस अधीक्षक सुबिमल पाल ने कहा कि गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत लेकर पूछताछ की जा रही है।

    जांच में जुटी पुलिस

    यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चालक ने गाड़ी का कंट्रोल क्यों खोया। पुलिस यह जांच कर रही है कि दुर्घटना मैकेनिकल खराबी की वजह से हुआ या किसी और वजह से। हालांकि, कुछ लोकल लोगों का कहना है कि एक अन्य गाड़ी से रेस लगाने के चक्कर में पूल कार तालाब में गिरी है।

