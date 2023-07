चार हाई कोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश मिले, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और गुजरात में हुई नियुक्ति

ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा को सात अगस्त को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद उसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस आशीष जे देसाई को केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है।

बाकी तीन नियुक्तियों पर कोई जानकारी नहीं थी।

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्र सरकार ने चार हाई कोर्ट केरल, ओडिशा, तेलंगाना और गुजरात के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट किया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक अराधे को तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया इसी तरह ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा को सात अगस्त को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद उसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस आशीष जे देसाई को केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। बाकी तीन नियुक्तियों पर कोई जानकारी नहीं थी इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने बांबे, गुजरात, तेलंगाना, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की थी। बाकी तीन नियुक्तियों पर कोई जानकारी नहीं थी। पदोन्नति के अलावा, मेघवाल ने जस्टिस पी सैम कोशी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से तेलंगाना हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की भी घोषणा की।

