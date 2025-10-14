जुबीन गर्ग मौत मामले में चार असमी प्रवासियों से पूछताछ, दूसरी बार दिया गया था नोटिस
सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में, सिंगापुर से लौटे चार असमिया प्रवासी पुलिस के सामने पेश हुए। माना जा रहा है कि ये चारों जुबीन की मौत के समय वहां मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें दूसरी बार नोटिस भेजा था। पुलिस ने असम एसोसिएशन सिंगापुर के 10 सदस्यों को भी समन जारी किया है। जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमय मौत के मामले में सिंगापुर से आए चार असमिया प्रवासी सोमवार को पुलिस के सामने पेश हुए। दावा किया जा रहा है कि ये चार लोग जुबीन की मौत के पलों के गवाह हैं। इनको पुलिस के सामने पेश होने के लिए दूसरी बार नोटिस दिया गया था।
असम पुलिस के अधिकारी ने बताया कि अगले दो दिन के अंदर सिंगापुर में रह रहे कुछ और असमिया प्रवासियों के लौटने और बयान दर्ज कराने की उम्मीद है। सीआईडी के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जियोलांगसात नार्जरी, परीक्षित शर्मा, सिद्धार्थ बोरा व भास्कर ज्योति दत्ता ने अपने बयान दर्ज कराए।
10 सदस्यों को जारी किए गए समन
उन्होंने कहा कि इन चार लोगों से पूछताछ की गई। घटना के संबंध में इनके बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने असम एसोसिएशन सिंगापुर के 10 सदस्यों को हाजिर होने के लिए ताजा समन जारी किए हैं। इससे पहले एक असमिया प्रवासी रूपकमल कलिता से पुलिस ने 24 घंटे पूछताछ की थी। फिर उसे छोड़ दिया गया।
19 सितंबर को हुई थी संदिग्ध परिस्थियों में मौत
गौरतलब है कि गायक जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को रहस्यमय परिस्थितियों में सिंगापुर में तैरते समय मौत हो गई थी। वह चौथे उत्तरपूर्व भारत समारोह के चौथे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए गए थे। असम एसोसिएशन सिंगापुर के कुछ पदाधिकारियों ने एक यॉट बुक की थी और जब गर्ग कथित तौर पर डूबे, तब वे वहां मौजूद थे।
