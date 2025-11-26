साजिश या हादसा? नासिक में पूर्व विधायक को कार ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की पूर्व विधायक निर्मला गावित एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गईं। वह अपने पोते के साथ टहल रही थीं, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि यह घटना जानबूझकर की गई साजिश हो सकती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक में एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट की पूर्व विधायक निर्मला गावित सड़क हादसे का शिकार हो गईं। वह शाम को अपने पोते के साथ घर के बाहर टहल रहीं थी। इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में निर्मला गावित घायल हो गई हैं। जिन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दरअसल, दो बार की पूर्व विधायक निर्मला गावित अपने पोते के साथ घर के बाहर टल रही थीं। तभी पीछे से आई कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कार वाला मौके से फरार हो गया। वहीं, निर्मला के साथ टहल रही उनकी पोती बाल-बाल बची। निर्मला गावित को गंभीर चोटों के कारण ICU में रखा गया है।
सोची-समझी साजिश
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इस दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें यह साफ-साफ दिख रहा कि घटना जानबूझकर की गई है। यानी सोची-समझी साजिश है। क्योंकि, सड़क पर इतनी जगह थी कि कार आराम से जा सकती थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, कार पूर्व विधायक से कुछ मीटर पीछे धीमी भी हुई, फिर उसने अपनी गति बढ़ा दी और पीछे से उन्हें टक्कर मार दी।
पुलिस ने शुरू की जांच
टक्कर मारने और पूर्व विधायक के पोते को बाल-बाल बचाने के बाद - कार का चालक मदद के लिए नहीं रुका, बल्कि तेजी से उस क्षेत्र से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
2019 में शिवसेना में हुई थी शामिल
गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता माणिकराव होडल्या गावित की बेटी निर्मला गावित इगतपुरी विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुकी हैं। वह 2019 में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गईं। शिवसेना के दो धड़ों में बंट जाने के बाद, वह इस साल मई में एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गईं।
