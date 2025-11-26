फिर फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा, RSS वाली टीशर्ट पर बवाल; BJP ने दी एक्शन की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस विवाद की वजह उनकी एक टी-शर्ट है। जिसे पहनकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर की है। इस टी-शर्ट में कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी भड़क कई है और कॉमेडियन कामरा को कड़ी चेतावनी दी है।

भाजपा नेताओं ने इस पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपमानजनक और भड़काऊ बताया है। वहीं, विवाद सामने आए के बाद कुणाल कामरा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि आरएसएस का संदर्भ देने वाली तस्वीर किसी कॉमेडी क्लब में नहीं खींची गई थी।

पुलिस कार्रवाई की चेतावनी कुणाल कामरा के टी-शर्ट को लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और मंगलवार को पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने आगाह किया कि पुलिस ऑनलाइन "आपत्तिजनक" सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

कुत्ते की छवि वाली टी-शर्ट बावनकुले ने कहा कि पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट डालता है। उन्होंने सोमवार को कामरा की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें एक कुत्ते की छवि वाली टी-शर्ट के साथ भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस का संदर्भ दिया गया था।

शिवसेना ने भी दी कार्रवाई की चेतावनी वहीं, भाजपा की सहयोगी शिवसेना के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने भी कार्रवाई की चेतावनी ती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भगवा संगठन को हास्य कलाकार के विवादास्पद पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कामरा ने पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा और अब उन्होंने सीधे आरएसएस पर हमला करने की हिम्मत की है। भाजपा को इसका जवाब देने की जरूरत है।