    क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ की पूर्व प्रधानमंत्री ने की निंदा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    कई राज्यों में क्रिसमस समारोह के दौरान तोड़फोड़ और हमलों की घटनाओं की पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने निंदा की। उन्होंने ऐसे कृत्यों में शामिल लोग ...और पढ़ें

    क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ की पूर्व प्रधानमंत्री ने की निंदा (फोटो- एक्स)

    एएनआई, नई दिल्ली। कई राज्यों में क्रिसमस समारोह के दौरान तोड़फोड़ और हमलों की घटनाओं की पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने निंदा की। उन्होंने ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

    उन्होंने दिल्ली में क्रिसमस प्रार्थना सभा में शामिल होने और ईसाई धर्म के प्रति सम्मान दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की। असम के नलबाड़ी में सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में तोड़फोड़ के सिलसिले में पुलिस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

    गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा सहित कई राज्यों में ईसाई समुदायों ने क्रिसमस समारोह के दौरान तोड़फोड़, धमकी और उत्पीड़न की शिकायत मिली थीं।

    उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी: हिमंता

    असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नलबाड़ी जिले के बेलसोर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पनीगांव स्थित सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में हुई तोड़फोड़ में शामिल उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।