सिर्फ एक नाम होने पर पूर्व विधायक को फ्लाइट में चढ़ने से रोका, एयरलाइन पर ठोका गया डेढ़ लाख का जुर्माना 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई की उत्तर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गल्फ एयर एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वह तमिलनाडु के पूर्व विधायक और वकील निजामुद्दीन को नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 1.4 लाख रुपये का मुआवजा दे।

एयरलाइंस ने पासपोर्ट पर सिर्फ एक नाम होने की वजह से निजामुद्दीन को मास्को में फ्लाइट पकड़ने से रोक दिया था, जबकि वह भारत से उसी पासपोर्ट के साथ मास्को पहुंचे थे। पेरियापेट के रहने वाले निजामुद्दीन के साथ नौ फरवरी, 2023 को ये घटना हुई थी। वह मास्को से बहरीन होते हुए दुबई जा रहे थे।

निजामुद्दीन के क्या दावा किया? उन्होंने दावा किया था कि भारत से मास्को की फ्लाइट उन्होंने इसी नाम और पासपोर्ट से पूरी की थी। अगले दिन दुबई में उनकी एक मीटिंग थी, लेकिन एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ ने उनकी जरूरतों पर ''कोई ध्यान नहीं दिया'' और उन्हें लगभग डेढ़ घंटे तक इंतजार करवाया। यूएई पहुंचने में हुई अत्यधिक देरी के कारण उन्हें भारी तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें शिकायत दर्ज कराने पर मजबूर होना पड़ा।