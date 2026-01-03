'अंडरवियर छेड़छाड़'' मामले में 36 साल बाद केरल के पूर्व मंत्री को सजा, पूर्व क्लर्क केएस जोस को भी दोषी करार

पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। अंडरवियर छेड़छाड़ मामले में 36 साल बाद तिरुअनंतपुरम की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को केरल के वाम मोर्चे (एलडीएफ) के विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू को दोषी ठहराया। जनधिपत्य केरल कांग्रेस के मौजूदा विधायक और एलडीएफ के सहयोगी राजू को नेदुमनगड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट रूबी इस्माइल ने 1990 में तिरुअनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक से जब्त किए गए 61.5 ग्राम हशीश से संबंधित साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया।

अदालत ने इस मामले में तिरुअनंतपुरम की एक अदालत के पूर्व क्लर्क केएस जोस को भी दोषी ठहराया।राजू को धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत छह महीने, धारा 201 (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत तीन साल, धारा 193 (झूठे साक्ष्य देना) के तहत तीन साल और धारा 465 (जाली दस्तावेज बनाना) के तहत दो साल की कैद की सजा सुनाई गई। जोस को धारा 409 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजू को हिरासत में नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसे तीन साल से कम की सजा सुनाई गई है। उसे जमानत दी गई ताकि वह हाई कोर्ट में अपील कर सके। सजा सुनाए जाने से पहले, राजू ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया।

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2024 में केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद करने के लगभग एक साल बाद आ रहा है, जिसमें राजू के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट का संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया और निर्देश दिया कि लंबित मुकदमे को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाए।