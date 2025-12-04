Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'यह उनका अधिकार है', अमेरिका द्वारा वीजा नियम कड़े करने पर एस जयशंकर का बयान; बताया किस पर पड़ेगा असर

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    अमेरिका ने वीजा नियमों को सख्त किया, खासकर सोशल मीडिया जांच को लेकर। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वीजा जारी करना हर देश का अधिकार है, पर अमेरिका राष् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिका द्वारा वीजा नियम कड़े करने पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने वीजा नियम और कड़े कर दिए हैं, खासकर सोशल मीडिया जांच को लेकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि वीजा जारी करना हर देश का सार्वभौमिक अधिकार है और अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर फैसले ले सकता है। नए नियमों का असर भारतीय छात्रों और H-1B वीजा लेने वालों पर भी पड़ सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्यसभा में बोलते हुए जयशंकर ने बताया कि अमेरिका अब हर वीजा फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा निर्णय मान रहा है। उन्होंने कहा, "अमेरिका का यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार वीजा पर निर्णय ले।" उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका ने साफ कहा है कि स्टूडेंट वीजा लेने वालों को अपनी सोशल मीडिया सेटिंग प्राइवेट से पब्लिक करनी होंगी, ताकि अधिकारी उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की जांच कर सकें।

    छात्रों के वीजा रद होने की समस्या कब शुरू हुई

    जयशंकर ने बताया कि छात्रों के वीजा रद होने और दबाव डालकर 'सेल्फ-डिपोर्ट' कराने की समस्या अप्रैल 2025 में शुरू हुई, जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने नई नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा, "कई मामलों में छोटे-छोटे उल्लंघनों पर भी वीजा रद कर दिए गए।" भारत ने ऐसे मामलों में अपने दूतावासों और कांसुलेट्स के जरिए दखल देने की कोशिश की और अमेरिका से कहा कि छोटे अपराधों पर इतनी सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

    अब H-1B और H-4 वीजा पर भी सोशल मीडिया जांच

    अमेरिका ने अब H-1B वीजा, H-4, F, M और J वीजा वर्ग के लिए भी सोशल मीडिया जांच अनिवार्य कर दी है। 15 दिसंबर से सभी आवेदकों की ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा होगी। स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार, वीजा एक अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है और अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आवेदक देश की सुरक्षा के लिए खतरा न हो।

    Putin India Visit: गले लगाया, हाथ मिलाया, पीएम मोदी ने दोस्त पुतिन का ऐसे किया स्वागत; मुलाकात की 10 तस्वीरें