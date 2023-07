Amb-Fluencers: हिंदुस्तान आते ही यहां के रंग में रंगे ये 5 राजदूत, खानपान से लेकर भाषा तक में बनाई पकड़

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Amb-fluencers: भारतीय गाने, डांस, खाना और संस्कृति का क्रेज विदेशों में बढ़ता ही जा रहा है। कोई बॉलीवुड गाने पर डांस कर रहा है तो कोई गोलगप्पे का स्वाद चख रहा है। तीखा खाना, तड़क-भड़क डांस और यहां की संस्कृति ऐसी ही है कि हर इंसान को अपने रंग में रंग देती है। शायद इसलिए ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस अंग्रेजी भाषा की जगह हिंदी को ज्यादा महत्व देने लगे है। उनकी कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वह फर्राटेदार हिंदी बोल रहे है।

भारतीय वेशभूषा के रंग में शामिल होने वाली 'एम्ब-फ्लुएंसर' लिस्ट में न केवल अलेक्जेंडर एलिस बल्कि जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन, दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे-बोक, नॉर्वे के राजदूत हैंस जैकब और जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी भी शामिल है। किसी ने भारतीय आम का स्वाद चखा है, किसी ने नाटू नाटू गाने पर ठूमके लगाए है, कोई फर्राटेदार हिंदी में बात भी करता है तो वहीं किसी ने दिल्ली और मुंबई के मशहूर गोलगप्पे और वड़ापाव का स्वाद भी चखा है।

जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने चखा भारतीय आम का स्वाद

भारत और भूटान में जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन ने जब भारतीय आम का स्वाद चखा था तो उन्होंने कहा था, 'ये आम है बहुत खास'। उन्होंने आम का स्वाद चखा और अपना अनुभव सोशल मीडिया पर भी साझा किया।

उन्होंने बताया कि जब से वह भारत आए हैं, तब से वह आमों से काफी आकर्षित हुए हैं।

डॉ. एकरमैन ने अपने ट्वीटर पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए कहा कि, 'अपने सहकर्मियों के साथ पहली बार सिंदुरी, केसर और मालगोआ आम का स्वाद चखा।'बता दें कि एकरमैन ने सबसे पहले गुजरात के केसर आम का स्वाद चखा था। इसके बाद, उन्होंने दक्षिण के मालगोआ आम को चखा था।

#MangoDiaries



The Hindi translations of the name of this one is the name of one of the most fragrant and beautiful flowers as well as queen, and rightly so!



A new 🇮🇳 state, a new 🥭 variety and once more, I am blown away.



This is simply 'mango'-ficent😋.



Check it out! pic.twitter.com/SVZZ13Ogjq— Dr Philipp Ackermann (@AmbAckermann) July 19, 2023

दक्षिण कोरियाई राजदूत चांग जे-बोक, नाटू नाटू गाने में लगाए ठूमके

एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर का गाना नाटू-नाटू देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर हुआ। इस गाने की धूम दुनिया भर में सुनाई दी। गोल्डेन ग्लोब से लेकर ऑस्कर 2023 अवॉर्ड हासिल करने वाले इस गाने पर थिरकने से लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं। भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे-बोक में भी इस गाने का खुमार चढ़ा। उन्होंने अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ इस गाने पर शानदार डांस किया। यह डांस इतना ज्यादा पसंद किया गया क खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके कायल हो गए। उन्होंने कोरियन दूतावास के इस डांस वीडियो को 26 फरवरी को अपने ट्विटर हैंडल पर रीट्वीट भी किया था।

दक्षिण कोरियाई राजदूत ने इस गाने को लेकर कहा कि, 'आरआरआर फिल्म के 'नाटू नाटू' गाने पर डांस वीडियो बनाना हमारे लिए मजेदार रहा। पीएम मोदी के रीट्वीट से मेरी पहली सोच यह थी कि हमने इसे बेहतरीन तरीके से किया। एक राजदूत के तौर पर मैं सोच सकता हूं कि पीएम मोदी की तारीफ सबसे अच्छी उपलब्धि है। देश को प्राउड फील कराया है।'

All the members of the Korean Embassy had such a wonderful time making the Naatu Naatu video. Thank you RRR!



We are RRRooting for you in this year’s Oscars!#RRRmovie #NaatuNaatu #NaatuNaatuwithKorea #Oscars2023 pic.twitter.com/i560CLhhK2— Korean Embassy India (@RokEmbIndia) March 10, 2023

ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस की फर्राटेदार हिंदी

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटेन के उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने हिंदी भाषा में शोक व्यक्त किया। वह कई बार मीडिया को संबोधित करते समय पहले हिंदी और बाद में इंगलिश भाषा का इस्तेमाल करते है। बता दें कि ब्रिटेन के रणनीति विशेषज्ञ एलेक्स एलिस को भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उनके भारत आते ही हिंदी भाषा में रुचि बढ़ गई। उन्होंने ट्वीटर में एक वीडियो साझा किया, जिसमे वो हिंदी में भारत का बखान करते हुए नजर आए।

#WATCH | Speaking Hindi & English, British High Commissioner to India, Alex Ellis mourns demise of #QueenElizabethII; says, "She led an exemplary life of strength,duty,hard work&dignity. It's a sad day but also a day to give thanks for a long life well lived to service of others" pic.twitter.com/qX0G8xlsrD— ANI (@ANI) September 9, 2022

नॉर्वे के राजदूत हैंस जैकब ने दिल्ली में खाए तीखे-तीखे गोलगप्पे

भारत और भूटान में नॉर्वे के राजदूत हैंस जैकब फ्राइडेनलुंड उस समय बहुत खुश हुए जब उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली में गोलगप्पे का स्वाद चखा।

It’s a #golgappa Saturday at South extension market! Or pani puri? Or what should I call it? No matter what it’s called, it’s yum! I am turning into a proper dilliwala now. What else should I try? Any suggestions? 😀 🇳🇴🇮🇳🙏 pic.twitter.com/rxmt0QhPby— Ambassador Hans Jacob Frydenlund (@NorwayAmbIndia) June 24, 2023

उन्होंने न सिर्फ डिश का आनंद लिया बल्कि इसकी तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट की। उन्होंने नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन मार्केट में ये गोलगप्पे खाए थे। उन्होंने ट्वीट किया,' साउथ एक्सटेंशन मार्केट में खाया गोलगप्पा। यह स्वादिष्ट है!मैं अब एक दिल्लीवाला बन रहा हूं। मुझे और क्या करना चाहिए? कोई सुझाव? इस ट्वीट को शनिवार (24 जून) को पोस्ट किया गया था और इसे लगभग 200K बार देखा जा चुका है। पोस्ट को 2,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है।