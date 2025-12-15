Language
    कोहरा और प्रदूषण की मार, 100 उड़ानें रद; अचानक कंट्रोल सेंटर पहुंचे एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 100 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 300 से अधिक उड़ ...और पढ़ें

    अचानक दिल्ली एयरपोर्ट के कंट्रोल सेंटर पहुंचे एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में घना कोहरा छाने से हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालात का जायजा लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी आज दिल्ली एयरपोर्ट के ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर पहुंचे। कोहरे के कारण कई उड़ानें रद हुई और सैकड़ों फ्लाइटें देरी से चली।

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कम से कम 100 उड़ानें रद कर दी गई, जबकि 300 से ज्यादा फ्लाइटें लेट रही। यह जानकारी फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 ने दी। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात की समिक्षा की और रियल-टाइम ऑपरेशंस की जानकारी ली।

    फैली गलत खबर

    इस बीच, खबरें आई कि CAT III सिस्टम काम नहीं कर रहा है। यह सिस्टम बहुत कम विजिबिलिटी में भी विमान की लैंडिंग में मदद करता है। हालांकि, दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने इन खबरों को गलत बताया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने कहा कि CAT III सिस्टम पूरी तरह से ठीक है और उड़ानों का संचालन इसी सिस्टम के तहत किया गया।

    बता दें, सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 456 दर्ज किया गया, जो इस मौसम का दूसरा सबसे खराब स्तर है। AQI 401 से 500 के बीच होने पर गंभीर माना जाता है। AQI के पैमान के अनुसार 0-50 अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर माना जाता है।

    केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण को लेकर की बैठक

    इसके बाद दिन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के उपायों की समीक्षा की। इस कड़ी में गाजियाबाद और नोएडा के एक्शन प्लान पर बैठक की गई। यह बैठक दिल्ली-NCR के लिए होने वाली आगामी समक्षा बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा है।

