कोहरा और प्रदूषण की मार, 100 उड़ानें रद; अचानक कंट्रोल सेंटर पहुंचे एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में घना कोहरा छाने से हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालात का जायजा लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी आज दिल्ली एयरपोर्ट के ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर पहुंचे। कोहरे के कारण कई उड़ानें रद हुई और सैकड़ों फ्लाइटें देरी से चली।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कम से कम 100 उड़ानें रद कर दी गई, जबकि 300 से ज्यादा फ्लाइटें लेट रही। यह जानकारी फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 ने दी। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात की समिक्षा की और रियल-टाइम ऑपरेशंस की जानकारी ली।

फैली गलत खबर इस बीच, खबरें आई कि CAT III सिस्टम काम नहीं कर रहा है। यह सिस्टम बहुत कम विजिबिलिटी में भी विमान की लैंडिंग में मदद करता है। हालांकि, दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने इन खबरों को गलत बताया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने कहा कि CAT III सिस्टम पूरी तरह से ठीक है और उड़ानों का संचालन इसी सिस्टम के तहत किया गया।

बता दें, सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 456 दर्ज किया गया, जो इस मौसम का दूसरा सबसे खराब स्तर है। AQI 401 से 500 के बीच होने पर गंभीर माना जाता है। AQI के पैमान के अनुसार 0-50 अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर माना जाता है।