उड़ानों और ट्रेनों में देरी, एक्सप्रेसवे पर घटी स्पीड लिमिट... उत्तर भारत में कोहरे का असर
दिल्ली और NCR समेत उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है और क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार सुबह दिल्ली और NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई और फ्लाइट्स और ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा।
दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अभी CAT III ऑपरेशन चल रहे हैं, जिससे देरी और रुकावटें हो सकती हैं। इसके अलावा, इंडिगो और एयर इंडिया सहित कई एयरलाइंस ने भी एडवाइजरी जारी कर मौसम की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ने की चेतावनी दी है।
ट्रेनों पर भी असर
इलाके में घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं और कुछ कैंसिल हो गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली-NCR में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर से कम हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें सुबह के समय घने कोहरे का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में घना से अत्यधिक घना कोहरा जारी रहने की संभावना है, जिससे हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले उड़ान कीस्थिति जरूर जांच लें।
योगी सरकार ने उठाए सख्त कदम
उत्तर भारत के दूसरे शहरों में भी कोहरे असर दिखाई दिया और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़क हादसों को रोका जाए और इसके चलते पूरे राज्य में स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है। तय स्पीड लिमिट से ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्देश आगामी 15 फरवरी, 2026 तक लागू रहेगा।
स्पीड लिमिट की अगर बात करें तो कार जैसे वाहनों के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक स्पीड लिमिट 80 किमी. प्रति घंटा और रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 60 किमी. प्रति घंटा तय की गई है। इसी तरह बस, टेपो ट्रैवलर के लिए 60 और 50 किमी. प्रति घंटा, मालवाहक वाहनों के लिए 50 और 40 किमी. प्रति घंटा की स्पीड तय की गई है।
तापमान में नहीं होगा बदलाव
मौसम विभाग के अनुसार, कल कोहरे से एक दिन की राहत के बाद, रविवार (21 दिसंबर) और सोमवार (22 दिसंबर) को राजधानी में फिर से घने कोहरे का अलर्ट रहेगा। उसने अनुमान लगाया है कि अगले 24 घंटों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा और उसके बाद अगले तीन दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।