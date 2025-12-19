Language
    दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा, धुंध की मोटी परत छाई; AQI 400 के पार बरकरार

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:03 AM (IST)

    दिल्ली और एनसीआर में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक 447 तक पहुंचने से स्थिति गंभ ...और पढ़ें

    दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की मोटी परत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीार के इलाके में विषाक्त धुंध की मोटी परत छा गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 447 तक दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

    सीपीसीबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। सबसे खराब स्थिति आरके पुरम में है जहां एक्यूआई 447 पहुंच गया, जबकि आनंद विहार और विवेक विहार में 442 है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में द्वारका सेक्टर-8 (429), ओखला (422) और पंजाबी बाग (418) शामिल हैं। 

    कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 के सभी उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, जिसमें निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध और वाहनों की आवाजाही पर सख्ती शामिल है, लेकिन कोहरे और स्थिर हवाओं के कारण प्रदूषण कम होने के आसार नहीं दिख रहे।

    यह प्रदूषण सर्दियों की स्थिर हवाओं और कोहरे के कारण बढ़ा है, जिससे दृश्यता कम हो रही है और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गई हैं। पालम एयरपोर्ट क्षेत्र में कम विजिबिलिटी के चलते उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से घर के अंदर रहने और मास्क पहनने की अपील की है।

    विभिन्न इलाकों में AQI का स्तर

     

    क्षेत्र AQI
    आनंद विहार 442
    अशोक विहार 392
    बवाना 384
    द्वारका सेक्टर 8 429
    IGI एयरपोर्ट (T3) 371
    जहांगीरपुरी 401
    मंदिर मार्ग 346
    मुंडका 409
    नरेला 372
    नेहरू नगर 425
    ओखला 422
    पटपड़गंज 415
    पंजाबी बाग 418
    आरके पुरम 447
    रोहिणी 401
    विवेक विहार 442
    वजीरपुर 406