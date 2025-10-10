Language
    कोलकाता में जाति पूछकर सिक्किम के पांच छात्रों को पीटने का आरोप, शिकायत दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Prathapsingh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:01 AM (IST)

    कोलकाता के एक निजी विश्वविद्यालय में सिक्किम के पांच आदिवासी छात्रों के साथ जाति पूछकर मारपीट करने का आरोप है। पीड़ित छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई है और वे कोलकाता छोड़कर सिक्किम चले गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर बुक की जांच कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आंतरिक समिति गठित की है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता के न्यूटाउन स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में सिक्किम के पांच आदिवासी छात्रों के साथ कथित तौर पर जाति पूछकर गाली-गलौज करने और उनकी पिटाई करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उत्पीडऩ के शिकार हुए ये छात्र कोलकाता छोड़कर सिक्किम चले गए हैं। घटना के संबंध में विधाननगर के टेक्नोसिटी थाने में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है।

    शिकायतकर्ता सभी उत्पीड़ित छात्र विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। सभी प्रथम वर्ष के छात्र हैं। वे अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं। पुलिस के अनुसार घटना के समय शिकायतकर्ता कहां थे, यह पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। रजिस्टर बुक की भी जांच की जा रही है। इसके बाद पूछताछ शुरू होगी।

    छात्रों क्या किया दावा?

    शिकायत करने वाले पांचों छात्रों ने दावा किया कि वे विश्वविद्यालय के मैदान में खेलने गए थे। वहां कुछ वरिष्ठ छात्रों उन्हें खेलने से रोका। कथित तौर पर उनकी जाति के आधार पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब प्रथम वर्ष के छात्रों ने विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई।

    पुलिस को क्या बताया?

    शिकायत करने वाले छात्रों ने पुलिस को बताया कि इस घटना के बाद जान का खतरा होने के कारण पीड़ित छात्र कोलकाता छोड़ कर सिक्किम चले गए। वहां जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद उसे विधाननगर कमिश्नरेट को भेज दिया गया। विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार अमृता साहा ने कहा कि हमने घटना के अगले दिन एक आंतरिक समिति का गठन किया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

