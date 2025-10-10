Language
    पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता के बीच झड़प, जमकर चले लात-घूंसे; क्या है पूरा मामला?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और विधायक के बीच झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजपा कार्यकर्ता ने पुलिस और व्यापारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने भाजपा की आंतरिक कलह को उजागर कर दिया है।

    Hero Image

    पुरुलिया में भाजपा विधायक और कार्यकर्ता भिड़े। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के बीच एक भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी विधायक के बीच झड़प के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। इस मामले में पुलिस ने नदियों से अवैध रेत खनन में कथित रूप से शामिल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस के अनुसार, बुधवार देर रात रेत से लदे दो ट्रैक्टर मिले थे। जब इन्हें रोकने कि कोशिश कि गई तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता सुरज शर्मा ने आरोप लगाया कि पूरा गोरखधंधा पुलिस और नेताओं की मिलीभगत से चल रहा है।

    पुरुलिया में भाजपा विधायक और कार्यकर्ता भिड़े

    इस बीच घटना तब और उग्र हो गई जब कार्यकर्ता सुरज शर्मा और बीजेपी विधायक सुदीप मुखर्जी के बीच पुलिस थाने में जोरदार बहस हुई। बहस इतनी उग्र हो गई कि दोनों नेता हाथापाई पर उतर आये। इस विवाद का विडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

    मुठभेड़ के बाद, पुलिस ने इलाके में अवैध रेत खनन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया साथ ही 19 आरोपी रेत कारोबारियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को शुक्रवार को पुरुलिया जिला न्यायालय में पेश किया गया।

    सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना ने पुरुलिया में भाजपा की स्थानीय इकाई के भीतर बढ़ती आंतरिक कलह को सामने लाकर रख दिया। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले विवाद को सुलझाने और एकता बनाए रखने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप की उम्मीद है।