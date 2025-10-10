पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता के बीच झड़प, जमकर चले लात-घूंसे; क्या है पूरा मामला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के बीच एक भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी विधायक के बीच झड़प के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। इस मामले में पुलिस ने नदियों से अवैध रेत खनन में कथित रूप से शामिल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, बुधवार देर रात रेत से लदे दो ट्रैक्टर मिले थे। जब इन्हें रोकने कि कोशिश कि गई तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता सुरज शर्मा ने आरोप लगाया कि पूरा गोरखधंधा पुलिस और नेताओं की मिलीभगत से चल रहा है।

पुरुलिया में भाजपा विधायक और कार्यकर्ता भिड़े इस बीच घटना तब और उग्र हो गई जब कार्यकर्ता सुरज शर्मा और बीजेपी विधायक सुदीप मुखर्जी के बीच पुलिस थाने में जोरदार बहस हुई। बहस इतनी उग्र हो गई कि दोनों नेता हाथापाई पर उतर आये। इस विवाद का विडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

मुठभेड़ के बाद, पुलिस ने इलाके में अवैध रेत खनन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया साथ ही 19 आरोपी रेत कारोबारियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को शुक्रवार को पुरुलिया जिला न्यायालय में पेश किया गया।