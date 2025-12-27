राजस्थान के चूरू में भीषण हादसा, एक ट्रेलर और एसयूवी की टक्कर में पांच की मौत और तीन घायल
राजस्थान के चूरू में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम राजस्थान के चूरू जिले में एक ट्रेलर और एसयू ...और पढ़ें
पीटीआई, जयपुर। राजस्थान के चूरू में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम राजस्थान के चूरू जिले में एक ट्रेलर और एसयूवी की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
चौथमाल थाने के अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सांडवा थाना क्षेत्र में हुई। उन्होंने बताया कि एसयूवी में सवार चार लोगों, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल व्यक्ति ने बीकानेर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान उमेद सिंह (55), प्रहलाद सिंह (35), दलीप सिंह (25), सभी लालगढ़ निवासी; राजू कंवर (40), नागौर जिले के श्यामसर निवासी; और नारायण राम (60) के रूप में हुई है, जिनकी बाद में बीकानेर में मौत हो गई।
तीन घायलों को पहले सांडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बीकानेर रेफर कर दिया गया।
पुलिस ने बताया कि एसयूवी में सवार सभी लोग पारिवारिक विवाद के सिलसिले में सांडवा गए थे, जिसे परामर्श के माध्यम से सुलझा लिया गया था। वे लालगढ़ लौट रहे थे तभी यह दुर्घटना हुई।
पुलिस ने आगे बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया और उसकी तलाश जारी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सांडवा बाल चिकित्सा केंद्र के मुर्दाघर में रखा गया है।
