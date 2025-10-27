मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में बाटा के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में रविवार को दो मंजिला बाटा शोरूम में भीषण आग लग गई। कई दमकल गाड़ियों और पानी के टैंकरों की मदद से स्थिति पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग के कारण जूते, बिजली के तार और तारों का सारा स्टॉक नष्ट हो गया है।

डीएफओ संतोष सावंत ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, "दो मंजिला बाटा शोरूम में आग लग गई। जूते, बिजली के तार और तारों का पूरा स्टॉक और झूठी छत सब जलकर खाक हो गए। हमने अब आग पर काबू पा लिया है, कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों की अभी भी जांच चल रही है।

दमकल विभाग आग पर पाया काबू दमकल विभाग ने स्थिति पर काबू पा लिया और कोई हताहत नहीं हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल ने बताया, "हमें एक गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस बल और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। 5 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।"