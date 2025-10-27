Language
    मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में बाटा के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में बाटा के शोरूम में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

    बाटा शोरूम में भीषण आग। (एएनआइ)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में रविवार को दो मंजिला बाटा शोरूम में भीषण आग लग गई। कई दमकल गाड़ियों और पानी के टैंकरों की मदद से स्थिति पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग के कारण जूते, बिजली के तार और तारों का सारा स्टॉक नष्ट हो गया है।

    डीएफओ संतोष सावंत ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, "दो मंजिला बाटा शोरूम में आग लग गई। जूते, बिजली के तार और तारों का पूरा स्टॉक और झूठी छत सब जलकर खाक हो गए। हमने अब आग पर काबू पा लिया है, कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों की अभी भी जांच चल रही है।

    दमकल विभाग आग पर पाया काबू

    दमकल विभाग ने स्थिति पर काबू पा लिया और कोई हताहत नहीं हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल ने बताया, "हमें एक गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस बल और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। 5 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।"

    पटाखे की चिंगारी से गोदाम में लगी आग

    रिहायशी इलाके में स्थित इस गोदाम में प्लास्टिक का कबाड़ रखा जाता है। खबरों के मुताबिक, पटाखे की चिंगारी से गोदाम में आग लगी और वहां मौजूद कबाड़ ने आग को और भड़का दिया। एक दर्जन से ज़्यादा दमकल गाड़ियों ने स्थिति को नियंत्रित करने में मदद की। नगर निगम, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी की मदद से एक दीवार तोड़ी।

    गोदाम रखा सामान जलकर खाक

    आग की विकरालता के कारण गोदाम में मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो गया और पास के दो घरों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

