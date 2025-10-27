INS सतलुज ने मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया पूरा, 35 हजार वर्ग मील को किया कवर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के जहाज आइएनएस सतलुज ने मॉरिशस के रणनीतिक जलक्षेत्र में लगभग 35 हजार वर्ग समुद्री मील क्षेत्र में सफलतापूर्वक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में मारिशस के भी प्राधिकारी शामिल रहे।

नौसेना ने एक बयान में बताया कि इस पहल से मरीन चार्टिंग, कोस्टल रेगुलेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और दीर्घकालीन पर्यावरणीय नियोजन में फायदा मिलेगा। इससे मारिशस की समुद्री अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

इसमें कहा गया है, ''मिशन के क्षमता निर्माण प्रयासों के तहत, मारिशस के विभिन्न मंत्रालयों के छह कर्मचारी आधुनिक जल सर्वेक्षण तकनीकों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आईएनएस सतलुज पर सवार हुए।''

इसके अतिरिक्त, आइएनएस सतलुज ने मारिशस राष्ट्रीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र निगरानी और एंटी-पायरेसी गश्त की। जहाज पर आयोजित एक समारोह में, पूर्ण सर्वेक्षण का विवरण औपचारिक रूप से मारिशस के अधिकारियों को सौंप दिया गया।