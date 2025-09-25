Bengal: रिश्वत लेने के आरोप में बंगाल की महिला पुलिस अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई, दर्ज की गई FIR
बंगाल सरकार ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया कि उसने रिश्वत लेने के आरोप में एक महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने बताया कि हुगली जिले के तारकेश्वर थाने की महिला अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई है और डीएसपी रैंक के एक अधिकारी द्वारा मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।
राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट को दी जानकारी
सरकार ने बताया कि हुगली जिले के तारकेश्वर थाने की महिला अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई है और डीएसपी रैंक के एक अधिकारी द्वारा मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। यह कदम हाई कोर्ट द्वारा पहले पूछे गए उस सवाल के बाद उठाया गया है कि महिला अधिकारी की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति देबांग्सु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ कर रही थी। बुधवार को राज्य की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि ऐसी कार्रवाई पहले ही कर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि अधिकारी ने खुद रिश्वत मांगने की बात स्वीकार की थी।
अदालत ने कहा कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी करना सही कार्रवाई नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि आरोपित पुलिसकर्मी ने जो किया वह केवल लापरवाही और कर्तव्यहीनता नहीं थी, बल्कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में पूरे समाज के प्रति विश्वास का उल्लंघन था।
मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर से होगी
मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर से होगी। सूत्रों के अनुसार हुगली जिले के तारकेश्वर में बिल्टू हाजरा नाम के एक इंजीनियर का अपने पड़ोसी से विवाद हो गया था। बिल्टू ने तारकेश्वर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने दावा किया कि शिकायत मिलने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत हाजरा ने आरोप लगाया कि उन्हें खुद एक झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्हें पता चला कि इसके पीछे पुलिस का हाथ है।
जांच अधिकारी की एक ऑडियो रिकार्डिंग सामने आई
बाद में, थाने के जांच अधिकारी की एक ऑडियो रिकार्डिंग सामने आई, जिसमें सुना जा सकता था कि तारकेश्वर थाने की महिला अधिकारी कह रही हैं कि उन्होंने भारी रिश्वत ली है। इस संबंध में इंजीनियर ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पहले यह मामला एकल पीठ में लंबित था, बाद में यह खंडपीठ में आ गया।
