डंपिंग ग्राउंड से उठने वाली बदबू का निकालें समाधान : बांबे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि साफ हवा में सांस लेने का अधिकार मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने अधिकारियों से कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से होने वाले प्रदूषण और ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि साफ हवा में सांस लेने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ताजी हवा समय की जरूरत है। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि वे महानगर में कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से होने वाले प्रदूषण और बदबू की समस्या का समाधान निकालें।
जस्टिस जी एस कुलकर्णी और आरती साठे की बेंच ने स्थिति को आपातकाल बताया। कोर्ट ने कहा, ''स्वच्छ वायु समय की जरूरत है। प्रदूषण की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है।'' बेंच कांजुरमार्ग साइट को कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ताओं ने जताई इस बात की चिंता
याचिकाकर्ताओं ने बदबू, धुएं और आसपास रहने वालों में सांस और त्वचा संबंधी बीमारियों जैसी समस्याओं के बारे में चिंता जताई। सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य द्वारा नियुक्त समिति ने रविवार को साइट का दौरा किया और पाया कि बदबू एक समस्या है। कोर्ट को बताया कि अस्थायी उपाय तुरंत लागू किए जा सकते हैं और आगे के लिए आआइटी बांबे और दिल्ली से सलाह ली जा रही है।
