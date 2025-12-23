डंपिंग ग्राउंड से उठने वाली बदबू का निकालें समाधान : बांबे हाई कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि साफ हवा में सांस लेने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ताजी हवा समय की जरूरत है। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि वे महानगर में कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से होने वाले प्रदूषण और बदबू की समस्या का समाधान निकालें।

जस्टिस जी एस कुलकर्णी और आरती साठे की बेंच ने स्थिति को आपातकाल बताया। कोर्ट ने कहा, ''स्वच्छ वायु समय की जरूरत है। प्रदूषण की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है।'' बेंच कांजुरमार्ग साइट को कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।