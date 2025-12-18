'बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ा देंगे...' धमकी भरे इमेल से मचा हड़कंप
गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट, कुछ स्थानीय अदालतों और दक्षिण मुंबई के दो बैंकों को बम की धमकियां मिलीं, जो झूठी निकलीं। नागपुर की एक अदालत को भी ऐसी ही ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट, कुछ स्थानीय अदालतों और दक्षिण मुंबई में स्थित दो प्रमुख बैंकों को गुरुवार को ईमेल के जरिये बम की धमकियां मिलीं। लेकिन, इन स्थानों में तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ये धमकियां झूठी निकलीं।
एक अधिकारी ने बताया कि नागपुर की एक अदालत को भी इसी तरह की बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला था, जो फर्जी निकला।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, बांबे हाई कोर्ट, ,सत्र अदालत, दक्षिण मुंबई के मझगांव और एस्प्लेनेड अदालत, बांद्रा और अंधेरी में स्थित दो मजिस्ट्रेट अदालत और दो प्रमुख बैंकों को सुबह बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए।
बॉम्बे हाईकोर्ट समेत कई अदालतों को मिली बम की धमकी
इनमें से अधिकांश स्थानों को तुरंत खाली करा लिया गया। बम निरोधक दस्ता बुलाया गया, लेकिन तलाशी में कहीं कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।बांबे हाई कोर्ट के दो बार एसोसिएशनों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा चिंताओं के कारण हाई कोर्ट के कर्मचारियों को तलाशी अभियान के लिए तुरंत परिसर से बाहर जाने के लिए कहा गया था।
बांबे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन ठक्कर ने कहा कि धमकी और तलाशी अभियान के कारण अदालती कार्यवाही लगभग एक घंटे तक बाधित रही। सभी अदालतों के कमरों की गहन तलाशी ली गई। सुनवाई दोपहर तीन बजे फिर से शुरू हुई।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।