Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छत्तीसगढ़ में महिला पुलिसकर्मी से बर्बरता : कपड़े फाड़े, वो हाथ जोड़कर छोड़ने की विनती करती रही; अब होगी कड़ी कार्रवाई

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:55 AM (IST)

     छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में 27 दिसंबर 2025 को हुई पुलिस-ग्रामीण झड़प के दौरान महिला पुलिसकर्मी से बर्बरता का मामला सामने आया है। झड ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    छत्तीसगढ़ में महिला पुलिसकर्मी से बर्बरता : कपड़े फाड़े, वो हाथ जोड़कर छोड़ने की विनती करती रही (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में 27 दिसंबर 2025 को हुई पुलिस-ग्रामीण झड़प के दौरान महिला पुलिसकर्मी से बर्बरता का मामला सामने आया है। झड़प के दौरान ग्रामीणों ने एक महिला थानेदार सहित अन्य पुलिसकर्मियों को सड़क पर गिराकर पिटाई की।

    महिला थानेदार के कपड़े फाड़ दिए, वो हाथ जोड़कर छोड़ देने और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगती रही। मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    मालूम हो कि तमनार तहसील के गारे पेलमा-1 कोयला खदान के आवंटन के खिलाफ 14 गांवों के ग्रामीण लगभग एक पखवाड़े से धरना-प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे लेकर 27 दिसंबर को यह ¨हसक झड़प हुई थी।

    पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग पटेल ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य फरार आरोपितों की तलाश जारी है। मामले में वीडियो बनाने वाले व्यक्ति पर भी आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आरोपितों पर शील भंग, लूट और हत्या का प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।